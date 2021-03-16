شركة ناشئة في الشرق الأوسط تزرع الطعام في الصحراء

دبي - يزن راشد - أعلنت الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية Pure Harvest Smart Farms أنها حصلت على تمويل بقيمة 60 مليون دولار لتوسيع عملياتها في الشرق الأوسط، لكنها قالت: إن محاولة زيادة رأس المال كانت مهمة شاقة.

وتزرع شركة Pure Harvest Smart Farms – الواقع مقرها في أبوظبي – الفواكه والخضروات في البيوت الزجاجية في صحراء الإمارات العربية المتحدة، ولديها شراكات للقيام بالمثل في المملكة العربية السعودية والكويت.

ويجعل المناخ القاسي في الشرق الأوسط دولًا في المنطقة تعتمد بشدة على واردات الغذاء، وقد أدت جائحة فيروس كورونا في العام الماضي إلى إبراز مخاطر الأمن الغذائي.

وقال المدير التنفيذي والمؤسس المشارك (سكاي كورتز) Sky Kurtz: أظهرت تجربتنا في الصحراء نتائج واعدة للغاية مع إمكانية الإنتاج المحلي على مدار العام بجودة عالية جدًا وبتكلفة جيدة جدًا.

وأضاف أن الشركة الناشئة تستخدم رأس المال لبناء رأس جسر لها في المملكة العربية السعودية، كما أن لديها خطط لتوسيع محفظتها من المنتجات.

وجمعت الشركة 50 مليون دولار من خلال السندات الإسلامية، المعروفة أيضًا باسم الصكوك، وهي أدوات دين تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال كورتز: إن إصدار الصكوك كان بقيادة منصة إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية شعاع كابيتال ويلبي احتياجات Pure Harvest Smart Farms الطويلة الأجل لبرنامج رأس المال الجريء بالإضافة إلى طبيعتها السريعة النمو.

وبالرغم من نجاحها في زيادة رأس المال، فقد أشار كورتز إلى أن شركة Pure Harvest Smart Farms حصلت على تمويل أقل مقارنة بشركات التكنولوجيا الزراعية في الولايات المتحدة وآسيا.

وقال: إن ذلك لأن سوق المشاريع الاستثمارية في الشرق الأوسط أقل تطورًا، لكنه ينضج بسرعة، وما يزال سوقًا ناشئة نسبيًا.

وأقر كورتز بأن جمع 200 مليون دولار من رأس المال في المرحلة الأولى ضخم للغاية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال: مع ذلك، في صناعة مثل صناعتنا – فهي كثيفة رأس المال للغاية – ما زلنا نعاني من نقص نسبي في التمويل.

وأشار إلى شركات، مثل شركة الزراعة العمودية Plenty في الولايات المتحدة، التي جمعت أكثر من 500 مليون دولار.

وقال كورتز: حصلت الكثير من هذه الشركات على رأس مال أكبر بكثير مما لدينا، ومع ذلك فمن المسلم به أن احتياجات السوق لدينا كبيرة، ونحن نستورد بشكل أساسي بين 80 و 90 في المئة من الفواكه والخضروات الطازجة في هذه المنطقة.

وأضاف: تم الحصول على رأس مال Pure Harvest Smart Farms من جميع أنحاء العالم وكان علينا القتال من أجله لأن جذب رأس المال الاستثماري إلى الشرق الأوسط أكثر صعوبة، ومع ذلك، أعتقد أن هذا يتغير بسرعة، ومن الواضح أننا ممتنون جدًا للشركاء الذين لدينا.