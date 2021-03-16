هواوي تريد حقوق ملكية مقابل استخدام تقنياتها للجيل الخامس

دبي - يزن راشد - تبدأ شركة هواوي بفرض رسوم حقوق ملكية على صانعي الهواتف الذكية مقابل استخدام تقنياتها للجيل الخامس 5G الحاصلة على براءة اختراع، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا الصينية إلى توفير مصدر إيرادات جديد، حتى مع تضرر أجزاء أخرى من أعمالها بسبب العقوبات الأمريكية.

وقالت الشركة: إنها تفرض نسبة رسوم حقوق ملكية معقولة من سعر بيع الهاتف، مع سقف ملكية لكل وحدة بقيمة 2.50 دولار للهواتف الذكية القادرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس والأجيال السابقة من شبكات الهاتف المحمول.

ويعد هذا السعر أقل من بعض منافسي هواوي، بما في ذلك شركة الاتصالات الفلندية نوكيا.

ويمكن أن يساعد فرض رسوم حقوق ملكية على براءات الاختراع الرئيسية المتعلقة بالتكنولوجيا الخلوية هواوي في تعويض جزء على الأقل من الإيرادات التي تضررت في أجزاء أخرى من أعمالها، مثل الهواتف الذكية، نتيجة للعقوبات الأمريكية.

وعندما يتم تطوير جيل جديد من التكنولوجيا الخلوية، يجب إنشاء ما يسمى بالمعايير العالمية، وهي البروتوكولات والمواصفات الفنية والتصميم الذي يسمح بالتشغيل البيني بين شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم ويسمح للهواتف الذكية بالاتصال بهذه الشبكات.

وتعتبر هيئات المعايير مكلفة بإنشاء هذه المعايير العالمية، وتساهم شركات، مثل: هواوي ونوكيا وإريكسون وكوالكوم، والعديد من الشركات الأخرى في عملية تطوير المعايير.

ومن خلال القيام بذلك، تبتكر هذه الشركات التقنيات التي تحصل عليها فيما بعد، وتُعتبر براءات الاختراع، البالغة الأهمية لمعايير 4G أو 5G، براءة اختراع أساسية قياسية أو SEP.

وإذا أراد صانع الهواتف الذكية إطلاق هاتف 5G، فمن المحتمل أن يحتاج إلى استخدام براءة اختراع أساسية قياسية لواحدة أو أكثر من هذه الشركات، وفي المقابل، يمكن لهذه الشركات أن تطلب رسوم ملكية.

وتمتلك هواوي 3007 براءة اختراع مُعلنة لشبكات الجيل الخامس، وهي أعلى نسبة من أي شركة في العالم.

ويقدر أن نحو 18.3 في المئة من براءات اختراع هواوي لشبكات الجيل الخامس 5G هي براءة اختراع أساسية قياسية قيد الاستخدام.

ويعتبر سقف ملكية هواوي البالغ 2.50 دولار لكل وحدة في أدنى حد مقارنة بمنافسيها، حيث تتقاضى نوكيا 3.58 دولار لكل جهاز، فيما تتقاضى إريسكون بين 2.50 دولار إلى 5 دولارات لكل جهاز.

وفرضت هواوي رسومًا على الشركات مقابل براءات اختراع 4G، وتقدر الشركة الصينية أنها قد تحصل على عائدات تتراوح بين 1.2 مليار دولار و 1.3 مليار دولار من ترخيص براءات الاختراع بين عامي 2019 و 2021.

ولم تكن هواوي عدوانية في الماضي بشأن رسوم الملكية الفكرية أو التقاضي، لكن هذا يمكن أن يتغير الآن، حيث هناك علامات تدل على أن الشركة أصبحت أكثر عدوانية في دعاوى الملكية الفكرية.

وفي العام الماضي، رفعت هواوي دعاوى قضائية ضد شركة Verizon تزعم فيها أن شركة الاتصالات الأمريكية انتهكت براءات الاختراع التي تمتلكها عملاقة الاتصالات الصينية.