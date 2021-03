تيسلا تزيل بعض السائقين من اختبار القيادة الذاتية

دبي - يزن راشد - وسعت شركة تيسلا برنامجها لاختبار القيادة الذاتية الكاملة إلى ما يقرب من 2000 من مالكي سياراتها، لكن تم إلغاء وصول بعض السائقين لعدم إيلاء اهتمام كافٍ للطريق، وذلك وفقًا لتصريحات (إيلون ماسك)، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا.

Next significant release will be in April. Going with pure vision — not even using radar. This is the way to real-world AI. — Elon Musk (@elonmusk) March 12, 2021 عبر منصة تويتر: تم الآن توسيع البرنامج التجريبي لاختبار القيادة الذاتية FSD وألغينا أيضًا وصول بعض السائقين إلى الإصدار التجريبي حيث لم يولِ السائقون اهتمامًا كافيًا للطريق، ولم تقع حوادث حتى الآن.

ومن غير الواضح عدد السائقين الذين التي تم إبطال وصولهم إلى البرنامج التجريبي، وتم إصدار النسخة التجريبية من القيادة الذاتية الكاملة في شهر أكتوبر من العام الماضي.

ولطالما كان استخدام تيسلا لمصطلح القيادة الذاتية الكاملة مثيرًا للجدل، وانتقده خبراء السيارات الذاتية القيادة.

وبالنسبة لمعظم الخبراء، تعني القيادة الذاتية الكاملة سيارة يمكن لأي شخص أن ينام فيها بأمان خلف عجلة القيادة، وليس هناك حاجة لسائق بشري يقظ.

وتأتي هذه الأخبار بعد تقارير تفيد بإرسال خطاب في شهر فبراير من المجلس الوطني لسلامة النقل إلى الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة يدعو إلى متطلبات أكثر صرامة بشأن اختبار القيادة الذاتية عبر الطرق العامة.

وكانت CNBC أول من أبلغ عن طلب الوكالة الفيدرالية لمتطلبات السلامة المحدثة لاختبار الطرق العامة.

وفي الرسالة، صرح رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني لسلامة النقل (روبرت سوموالت) Robert Sumwalt أن شركة تيسلا تختبر مركباتها عبر الطرق العامة لكن مع متطلبات محدودة للإشراف أو إعداد التقارير.

وأضاف سوموالت: بالرغم من أن تيسلا تتضمن إخلاء مسؤولية مفاده أن الميزات المفعلة في الوقت الحالي تتطلب إشرافًا نشطًا للسائق ولا تجعل السيارة مستقلة، فإن نهج الإدارة الوطنية للسلامة عبر الطرقات السريعة في عدم التدخل للإشراف على الاختبار يشكل خطرًا محتملاً على سائقي السيارات ومستخدمي الطريق الآخرين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر ماسك تغريدة عن خطط لمضاعفة حجم برنامج الاختبار التجريبي من تيسلا مع الإصدار 8.2 ليصبح الرقم نحو عشرة أضعاف عدد المختبرين بالإصدار 8.3.

وأضاف في وقت لاحق أن الإصدار المهم التالي للبرنامج سيكون الشهر المقبل، وكتب ماسك في تغريدة: الطريق إلى العالم الحقيقي للذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى استخدام الرادار.