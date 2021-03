خدمات مايكروسوفت تعود إلى طبيعتها بعد الانقطاع

دبي - يزن راشد - قالت شركة مايكروسوفت: إن منصتها للاتصالات في مكان العمل، Microsoft Teams، وخدمات Microsoft 365 الأخرى يجب أن تعود إلى وضعها الطبيعي بعد أن تسببت مشكلة سابقة في تحديث البرامج في الانقطاع بالنسبة للعديد من المستخدمين.

وأوضحت عملاقة البرمجيات بعد ظهر يوم أمس الاثنين أن المستخدمين قد لا يتمكنون من الوصول إلى خدمات Microsoft 365 و Azure و Dynamics 365، بما في ذلك Microsoft Teams و Forms و Exchange Online البريد الإلكتروني وغيرها.

وفي سلسلة تغريدات، We've identified an issue with a recent change to an authentication system. We’re rolling back the update to mitigate impact, which we expect will take approximately 15 minutes. Additional information can be found at https://t.co/AEUj8uAGXl or under MO244568 if available. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) March 15, 2021 الشركة: إن المشكلة قد تؤثر في المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وقالت مايكروسوفت: لقد حددنا مشكلة في التغيير الأخير في نظام المصادقة، ونحن بصدد التراجع عن التحديث للتخفيف من التأثير، مضيفة لاحقًا أن إصلاح المشكلة استغرق وقتًا أطول من المتوقع.

ونشرت الشركة تحديثًا للحالة قائلة: إنها تطرح التخفيف في جميع أنحاء العالم، ويجب أن يبدأ العملاء برؤية الوضع يتحسن، مع توقع الإصلاح الكامل في غضون ساعة.

وبعد ساعة، قالت مايكروسوفت: إنها انتهت من نشر الإصلاح، وتواصل خدمات Microsoft 365 عملية الاسترداد وتظهر معدلات خطأ متناقصة.

وتسبب عدد من حالات الانقطاع الكبيرة في أدوات التعاون في مكان العمل خلال العام الماضي في حدوث إحباط بين العمال وأصحاب العمل الذين ما زالوا يعملون عن بُعد أثناء الوباء.

وبعد ظهر يوم الاثنين، كانت منصة الاتصالات Microsoft Teams موضوعًا رائجًا عبر منصة تويتر، حيث اشتكى المستخدمون من عدم القدرة على حضور اجتماعات الفيديو أو إرسال المهام.

وأدرجت منصة تتبع الانقطاعات DownDetector أكثر من 30000 تقرير عن المشكلات مع Microsoft Teams، لكن الرقم انخفض في وقت لاحق بعد الظهر.

وأبلغ مئات المستخدمين أيضًا عن مشكلات في Xbox Live و Microsoft Outlook و Office 365.

ولدى مايكروسوفت الآن 115 مليون شخص يستخدمون منصة الاتصالات Microsoft Teams يوميًا، ونمت الخدمة بسرعة خلال الوباء، حيث انتقل الطلاب والشركات للعمل والتعلم عن بُعد.

ونتيجة لذلك، فقد أثر الانقطاع العالمي مثل هذا على ملايين الأشخاص الذين يحاولون استخدام Microsoft Teams للتواصل مع زملاء العمل أو المعلمين أو زملائهم الطلاب.