المتسللون يسرقون NFT من مستخدمي Nifty Gateway

دبي - يزن راشد - أفاد بعض مستخدمي سوق الفن الرقمي NFT المسمى Nifty Gateway بأن المتسللين سرقوا أعمالًا رقمية بقيمة آلاف الدولارات من حساباتهم.

كما جرى استخدام البطاقات الائتمانية المسجلة لشراء NFT إضافية، التي تكلف أيضًا آلاف الدولارات، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى حساب أحد المتسللين.

وأكدت Nifty Gateway، وهي سوق حيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع وعرض العناصر الرقمية، في بيان أن بعض الحسابات التي لا تحتوي على المصادقة الثنائية قد تم اختراقها وأنها على اتصال بالمتضررين، لكنها قالت: إنها لم تر دليلاً على اختراق منصتها.

وتشير Nifty Giveaway إلى أن المتسللين ربما نجحوا في إعادة استخدام بيانات تسجيل الدخول التي تسربت من خدمات أخرى.

وجاء في البيان: لم نر أي مؤشر على اختراق منصة Nifty Gateway، ويتواصل فريقنا مع عدد صغير من المستخدمين الذين يبدو أنهم تأثروا بالاستيلاء على الحساب.

وأضاف البيان: تقييمنا الأولي يشير إلى أن التأثير كان محدودًا، ولم يتم تمكين المصادقة الثنائية 2FA لأي من الحسابات المتأثرة، وتم الحصول على الوصول عبر بيانات حساب صالحة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أصبح العديد من الرموز غير القابلة للاستبدال فجأة أصولًا عالية القيمة، حيث باع Grimes سلسلة من 10 أعمال فنية رقمية بنحو 6 ملايين دولار، فيما باع الفنان الرقمي Beeple أعمالًا فنية رقمية مقابل 69 مليون دولار في دار Christie’s.

وتبعًا لذلك، ليس من المستغرب أن تصبح منصات NFT أهدافًا للمتسللين الذين يتطلعون إلى سرقة الأعمال الفنية الرقمية أو أخذ معلومات بطاقة الائتمان لشراء المزيد.

وللمساعدة في منع الاختراقات المستقبلية، توصي Nifty Gateway بتمكين المصادقة الثنائية.

وقال البيان: نشجع مستخدمينا على تمكين المصادقة الثنائية التي نقدمها عبر المنصة وعدم إعادة استخدام كلمات المرور مطلقًا، وقد رأينا بعض التقارير التي تفيد بأن الرموز غير القابلة للاستبدال المتورطة في عمليات الاستحواذ على الحسابات هذه تم بيعها في معاملات تم التفاوض عليها عبر Discord أو تويتر، ونحن نشجع بقوة جميع عملاء Nifty Gateway على شراء الرموز غير القابلة للاستبدال من السوق الرسمي Nifty Gateway.

وبالنظر إلى طبيعة NFT المستندة إلى البلوك تشين، لا تتحكم Nifty Giveaway في NFT بمجرد سرقتها، لذلك يبدو من غير المحتمل أن يتمكن المستخدمون المتأثرون من استرداد مجموعاتهم المفقودة.

وبالرغم من أن المتسللين سعوا وراء عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في الماضي لكسب المال، إلا أن NFT فريدة من نوعها من حيث أنه لا يمكن استبدالها بـ NFT أخرى بالطريقة نفسها لعملة بيتكوين، حيث أن العناصر التي يمثلونها فريدة من نوعها.