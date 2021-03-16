شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف تطبيق الدردشة Signal عن العمل فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدد من المستخدمين فى الصين، أن تطبيق المراسلة المشفر Signal لم يعد يعمل فى الصين دون استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) صباح يوم الثلاثاء، حيث أصبحت السلطات الإلكترونية فى الصين صارمة بشكل متزايد فى السنوات الأخيرة، مما وسع نطاق التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى المحظورة فى البلاد، بحسب موقع TOI الهندى.

وكان التطبيق لا يزال متاحًا على متجر تطبيقات أبل فى الصين حتى صباح الثلاثاء، ويبدو أن التطبيق والموقع الإلكترونى يعملان بشكل طبيعى فى هونغ كونغ، فيما لم يرد فريق سيجنال الصحفى على الفور على طلب للتعليق، كما لم يتسن الوصول إلى إدارة الفضاء الإلكترونى الصينية للتعليق.

وكان التطبيق غير متاح بالفعل فى متاجر أندرويد التابعة لجهات خارجية فى الصين، حيث يتم حظر خدمات جوجل إلى حد كبير، وفى عدة مناسبات، توقف التطبيق سابقًا عن العمل فى الصين بدون VPN دون إبداء سبب، فقط لاستئناف الاستخدام.

وشهد Signal زيادة فى التنزيلات فى جميع أنحاء العالم بعد 6 يناير عندما قام واتس آب بتحديث شروط الخصوصية الخاصة به، مع الاحتفاظ بالحق فى مشاركة بيانات المستخدم، بما فى ذلك الموقع ورقم الهاتف، مع شركة فيس بوك الأم ووحدات مثل Instagram و Messenger.

وتم تنزيل تطبيق Signal ما يقرب من 510 آلاف مرة على نظام التشغيل iOS فى الصين، وتم تنزيله 100 مليون مرة فى جميع أنحاء العالم على App Store و Google Play مجتمعين، وفقًا لشركة البيانات Sensor Tower.