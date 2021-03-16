شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتصدر مبيعات السماعات الذكية وسماعات الرأس حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شركة أبل رائدة بلا منازع فى مجال الساعات الذكية وسماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن IDC، فإن أبل هى الشركة الرائدة فى السوق فى مجال الأجهزة القابلة للارتداء والسماعات فى الربع الرابع من عام 2020 بحصة سوقية تبلغ 36.2٪، بحسب موقع TOI الهندى.

وزادت أرقام الساعات الذكية بنسبة 45.6٪ وتقول مؤسسة IDC إنها حققت ذلك "بفضل جاذبية ثلاثة طرز ذات نقاط سعر مختلفة (السلسلة 6، Watch SE، السلسلة 3)".

فيما انتهى المطاف بشركة Xiaomi، فى نهاية الربع، فى المركز الثانى حيث نمت بنسبة 5% على أساس سنوي، وقد شهدت تشكيلة Mi Band، التى تحظى بشعبية كبيرة، انخفاضًا فى شحناتها بنسبة 18.3% فى الربع، ومع ذلك، شهدت منتجاتها الصوتية - سماعات الأذن اللاسلكية - نموًا بنسبة 55.5%.

ووفقًا لـ IDC، احتلت سامسونج المرتبة الثالثة وزادت أساورها منخفضة التكلفة من شحنات الشركة، فيما تستمر معاناة Huawei حيث تراجعت إلى المركز الرابع فى السوق، وقد انخفضت شحناتها فى كل الأسواق تقريبًا باستثناء الصين واليابان.

والمثير للدهشة أن Boat العلامة التجارية الهندية كان فى المركز الخامس حيث شحنت 5.4 مليون وحدة فى الربع الرابع من عام 2020، وما يجعل الأمر أكثر إثارة للدهشة هو أن Boat يبيع فى الهند فقط ويركز بشكل حصرى تقريبًا على قطاع السمعيات.

سوق الأجهزة القابلة للارتداء:

وفقًا لـ IDC، لم يكن النمو عبر سوق الأجهزة القابلة للارتداء حيث تأثرت بعض الشركات والمنتجات بالنقص العالمى فى أشباه الموصلات، وقد انخفضت حصة الأساور بنسبة 17.8% وتمثل 11.5% فقط من جميع الأجهزة القابلة للارتداء التى تم شحنها.

وكانت سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية هى أكبر فئة من الأجهزة بحصة 64.2٪ من الشحنات، تليها الساعات بنسبة 24.1%، وقال Ramon T Llamas، مدير الأبحاث فى فريق IDC للأجهزة القابلة للارتداء: "كان عام 2020 هو العام الذى أصبحت فيه أجهزة السمع هى الجهاز الضروري".