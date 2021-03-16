تكنولوجيا: سوني تعلن رسمياً عن عدسات GM بقياس 50 مم وفتحة عدسات F/1.2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني رسمياً عن عدسات G-Master الجديدة التي تأتي مع E mount لمستشعر إطار كامل وفتحة عدسات F/1.2، حيث تعد العدسات الأكثر سطوعاً في مجموعة عدسات سوني.

تستمر شركة سوني في التوسع بإصداراتها من سلسلة عدسات G-Master التي انطلقت للمرة الأولى منذ عامين، حيث قدمت اليوم عدسات FE 50mm F/1.2 GM التي تأتي بسطوع أعلى وتعرف برمز SEL50F12GM.

مميزات عدسات FE 50mm F/1.2 GM

تقدم شركة سوني عدسات GM الجديدة المميزة بقياس 50مم، وقطر 87مم، كما يصل طول العدسات إلى 108مم، وتتميز بوزن 778 جرام، كما تعتبر من بين عدسات E-Mount prime التي تدعم تغطية مستشعر إطار كامل بفتحة عدسات F/1.2، لذا تعد الإختيار الأفضل للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، أو الصور الشخصية.

وتأتي هذه الفئة من العدسات غالباً بتركيز تلقائي بطيء، إلا أن سوني عالجت هذه المشكله في العدسات عبر 4 من المحركات الخطية مع XD أو ديناميكية فائقة، لدعم آداء فائق السرعة في التركيز التلقائي الدقيق، مع ثبات رؤية التركيز أثناء الضبط التلقائي.

تصميم العدسات

تتميز عدسات FE 50mm F/1.2 GM بعدد 14 عنصر في 10 مجموعات، كما تتضمن ثلاثة من عناصر XA التي تدعم رؤية حادة لأقصى درجة حتى مع فتح العدسات لأقصى إتساع.

أيضاً تأتي أسطح العناصر بطلاء Nano AR Coating II الجديد من سوني والذي يعمل على خفض الانعكاسات الداخلية، مما يخفض التوهج والظلال.

كما تتضمن فتحة الحاجز عدد 11 شفرة مستديرة بحد أدنى لمسافة التركيز 0.4m/1.32ft، وفلتر بقطر 72مم، كما تضم العدسات مفتاح لدعم محترفي التصوير بعدسات بدون صوت النقر، كما تأتي العدسات بتصميم مقاوم للأتربة والرطوبة مما يدعم المستخدم في ظروف التصوير الصعبة.

سعر العدسات

تتوفر عدسات FE 50mm F/1.2 GM prime في بداية شهر مايو بسعر 2000 يورو، على أن تقدم سوني في محتوى الصندوق العدسات، وغطاء العدسات، وحقيبة لحفظ العدسات.

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