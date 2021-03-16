شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تجري تحديثا علي ويندوز 10 بسبب مشكلات بعض الطابعات علي نظام التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Microsoft على إصلاح مشكلة خاصة باستخدام طابعات معينة تتسبب في ظهور شاشة زرقاء على بعض أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام Windows 10، فإذا كنت (أو قسم تكنولوجيا المعلومات لديك) تتعامل مع المشكلة، فمن المفترض أن يتيح لك تحديث مصحح للعودة إلى الطباعة وفقا لموقع the verege.

وعلقت Microsoft بشأن ملاحظات التحديث، أن المشكلة أثرت فقط على "طابعات معينة تستخدم بعض التطبيقات"، لكنها لا توضح أي منها".

وأضافت بالقول: " يبدو أنه يؤثر على بعض الطابعات من Kyocera و Ricoh و Zebra، وإذا كنت تمتلك واحدة، فهذا نوع من الخطأ سيكون مزعجًا للغاية - أو الأسوأ من ذلك، كسر سير العمل، إذا كانت هناك حاجة للطباعة وليس شيئًا تفعله من حين لآخر.

وأوضحت "إذا كانت هذه المشكلة تؤثر عليك، فيمكنك تنزيل التحديث بالانتقال إلى الإعدادات، ثم التحديث والأمان، ثم Windows Update، والنقر فوق التحقق من وجود تحديثات".

وأضافت "نأمل بعد التحديث أن تعود طابعتك وجهاز الكمبيوتر إلى العمل دون مشكلات وتشغيل جهاز الكمبيوتر والطابعة من دون تعطل".