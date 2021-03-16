شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة Disney + Premier Access؟ وما هى مميزاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خدمة ديزنى للبث عبر الإنترنت هى خدمة بث مباشر إلى المستهلك مملوكة من قبل شركة والت ديزني، وتم الإعلان عن الخدمة فى أغسطس 2017، وتم إطلاقها فى الولايات المتحدة فى "أواخر عام 2019"، وعقب مرور 24 ساعة فقط من إطلاقه الرسمى فى 12 نوفمبر، تم تحميل تطبيق Disney Plus للأجهزة المحمولة 3.2 مليون مرة، وفقًا لشركة الأبحاث Apptopia.

ما هو Disney + Premier Access؟

تحظى Disney + بشعبية كبيرة بالفعل، وتنافس Netflix بسرعة باعتبارها خدمة البث المباشر، ولكن على عكس Netflix، فإن الرسوم الثابتة لـ Disney + لا توفر لك بالضرورة كل شيء على المنصة، فتقريبًا كل المكتبة مجانية، لكن بعض العناوين الرائجة الجديدة ذات رسوم مدفوعة، حيث أن الفكرة هى أنك ستدفع رسومًا للذهاب لمشاهدة فيلم جديد كبير فى السينما، فلماذا لا تدفع عبر الإنترنت أيضًا.

ولعل أفلام ديزنى ليست رخيصة الثمن، وهو ما يفسر الرسوم المتميزة، وهو ما دفع الشركة لطرح خدمة Premier Access، والتى تتيح للمستخدمين الدفع للحصول على محتوى إضافى.

أسعار الاشتراك؟

يعد الاشتراك فى Disney + Premier Access ليس رخيصًا، فأولاً، ستحتاج إلى اشتراك Disney +، وهو 7.99 جنيهًا إسترلينيًا / 7.99 دولارًا أمريكيًا فى الشهر، وللحصول على Premier Access، ستدفع رسومًا لمرة واحدة قدرها 19.99 جنيهًا إسترلينيًا / 29.99 دولارًا لكل فيلم.