آبل تصنع سيارة بنفس طريقة تصنيع آيفون.. 10 أشياء في التكنولوجيا تحتاج إلى معرفتها اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

كتب: ضياء السقا

استعرض موقع Business Insider، الشهير 10 أشياء في مجال التكنولوجيا تحتاج إلى معرفتها اليوم.

وجاءت كالتالي:

1. تبلغ قيمة Stripe 95 مليار دولار

جمعت شركة المدفوعات عبر الإنترنت مبلغ 600 مليون دولار مما يجعلها الشركة الخاصة الأكثر قيمة في وادي السيليكون.

2. أنشأ Facebook كتاب قواعد اللعبة للموظفين للدفاع عن الشركة

أفاد موقع BuzzFeed عن اجتماع داخلي ، حيث قال مسؤولو فيسبوك إن الشركة ليست مسؤولة عن الاستقطاب السياسي.

3. هكذا بنى مصرفي مارك زوكربيرج Iconiq ، إمبراطورية سرية في وادي السيليكون

أمضى Divesh Makan عقدًا من الزمن في بناء شركة Iconiq Capital شديدة السرية لإدارة الثروات ، والتي تقدم خدماتها لنخبة صناعة التكنولوجيا - وهي الآن تجند بهدوء المشاهير من قائمة A. كل ما تحتاج لمعرفته حول الشركة انتقائية للغاية مما جعل كاني ويست بعيدًا.

4. تم الكشف عن هوية من اشترى NFT لـ Beeple بقيمة 69 مليون دولار

اشترى المؤسس الغامض لصندوق NFT ، والذي يحمل الاسم المستعار Metakovan ، القطعة. هذا هو سبب اعتقاده أن ملف JPG الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات يعد ذا قيمة كبيرة.

5. ستشارك Uber و Lyft بيانات السائقين الذين تم حظرهم بسبب الاعتداء الجنسي أو الجسدي

كشفت شركات خدمة توصيل الركاب أن شركات توصيل أخرى ستنضم إلى البرنامج أيضًا.

6. بيرني ساندرز يواجه جيف بيزوس - مرة أخرى.

هذه المرة ، يريده السناتور أن يدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ حول محاولات أمازون المُبلغ عنها لخنق تصويت نقابة ألاباما.

7. اتهمت Google شركة Microsoft بصرف الانتباه عن الاختراق على خوادم Exchange.

استهدف رئيس Microsoft ، براد سميث ، شركة Google قبل جلسة استماع في مجلس النواب بشأن مكافحة الاحتكار - مما دفع Google إلى وصفها بأنها هجوم غير عادل.

8. يقول رئيس التنوع في Facebook أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات لمواجهة العنف ضد الأمريكيين الآسيويين

في مقال رأي لـ Insider ، دعا ماكسين ويليامز إلى بناء تحالف من أجل "تعزيز العدالة المتساوية حقًا والحلول الشاملة".

9. يمكن لشركة آبل أن تصنع سيارة بنفس طريقة تصنيع iPhone.

تحدثنا مع عدد قليل من الخبراء الذين شرحوا سبب تفوق المكاسب على المخاطر - طالما وجدت Apple الشريك المناسب.

10. تأتي استقالة جيف بيزوس في أعقاب سنوات من التخطيط لخلافته

أخبرنا المطلعون أن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون لديه خطة مفصلة للتخلي عن لقبه ، والتي تضمنت مخططات مصفوفة القيادة وخطة "اصطدمت بالحافلة".