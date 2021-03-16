ميزة جديدة من “غوغل إيرث”… العودة بالزمن إلى الوراء!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:11 مساءً - منذ 4 ساعات

يطور تطبيق ” Google Earth Pro” ميزة “تجريبية” جديدة تتيح للمستخدم العودة بالزمن إلى الوراء والتحقق من صور الأقمار الصناعية القديمة من السنوات الماضية.

ويتيح استخدم إصدار سطح الكتب من التطبيق (ليس إصدار الويب بل التطبيق المكتبي على الحاسب)، ميزات لا تتيحها التطبيقات الأخرى المماثلة على الويب أو الجوال.

وقد تم تصميم التطبيق ليصبح متجاوبا مع كل من متصفحات الويب وأجهزة “أندرويد” و “آي أو إي”.

وبحسب ما نشره، أرول رايت، المتخصص في مجال التكنولوجيا، على موقع (xda-developers.com) فإن الميزة حاليا متاحة داخل التطبيق كـ “تفضيل تجريبي”، مخفي بعيدا.

وذكر أنه لا توجد طريقة سهلة يمكن للمستخدم العادي الوصول إليها حاليًا، ولكن إذا كنت حريصا حقا على تجربتها وكان لديك هاتف بصلاحيات “رووت” (root)، فيمكنك محاولة تبديل قائمة التفضيلات التجريبية عن طريق تعديل ملف تفضيلات التطبيق يدويًا باستخدام مستكشف الجذر “رووت” أو تطبيق تحرير التفضيلات، أو عن طريق محاولة استخدام بعض أوامر “تيرمكس” (Termux).

وكشف رايت أنه تمكن من عرض صور جوية من ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، على الأقل في حالة سان فرانسيسكو. كما أن لديه ميزة “تايم لابس”(timelapse) الرائعة التي توضح كيف تطورت المنطقة وتغيرت على مر السنين، بالنظر إلى الوراء من خلال الصور الجوية.

وأوضح أنه على الرغم من أن الافتقار إلى صور الأقمار الصناعية التفصيلية لبعض الأماكن، لا سيما تلك الموجودة خارج الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تخرب التجربة إلى حد ما في بعض الحالات، لكنها لا تزال أداة ممتعة للغاية.

ولفت إلى أن الافتقار للصور ليس خطأ التطبيق لأنه يعرض فقط أي صور يخزنها “غوغل”على خوادمه.

وذكر أنه ليس من الواضح متى ستطرح هذه الميزة على التطبيق رسميًا، متوقعا أن يستغرق الأمر بعض الوقت، وذلك بحسب “سبوتنيك”.