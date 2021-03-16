شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطور تلسكوبا قادرا على التقاط صور للهالة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصين اليوم الثلاثاء عن تطوير تلسكوب يسمى (الكرونوجراف) قادر على التقاط صور للهالة الشمسية، حيث يبلغ طول قطره الداخلي 50 مم، وذلك لحجب الضوء من السطح الشمسي الرئيسي من أجل مراقبة الهالة.

وقال "لين جيون" رئيس مشروع الكرونوجراف بالمراصد التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم –في تصريح اليوم- إنهم التقطوا صورا للطبقة الخارجية الرقيقة والحارة للشمس، والتي تسمى الهالة، وذلك عقب وضع التلسكوب على جبل يبلغ ارتفاعه 4800 متر في محافظة "داوتشنغ" بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، موضحا أنه قبل اختراع كرونوجراف، كان بإمكان العلماء ملاحظة الغلاف الجوي العلوي للشمس فقط من خلال الكسوف الكلي السنوي للشمس، عندما يغطي ظل القمر الطبقات المركزية الساطعة للشمس ويسمح بظهور الهالة الباهتة.

واعتبر جيون أن التلسكوب بداية جيدة ويمكن أن توفر خبرة للتطوير المستقبلي لكرونوجراف أكبر، فيما يخطط العلماء لتركيب الكرونوجراف على بالون، يطير على ارتفاع من 20 كيلومترا إلى 100 كيلومتر فوق الأرض، لمراقبة ودراسة بنية المجال المغناطيسي وتوزيع البلازما في الهالة، وذلك في أغسطس وسبتمبر من هذا العام.