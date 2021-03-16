تكنولوجيا: هاتف Black Shark 4 ينطلق رسمياً في حدث يعقد في 23 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف Black Shark 4 المخصص للألعاب في حدث يعقد لاحقاً هذا الشهر، حيث أكدت علامة Black Shark التابعة لشاومي على موعد الحدث القادم في 23 من مارس.

تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المخصصة للألعاب قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تقدم هاتف Black Shark 4 في السوق الصيني.

وتشير التسريبات إلى أن Black Shark تخطط للإعلان عن اثنان من الإصدارات خلال الحدث المرتقب، حيث تقدم الشركة هاتف Black Shark 4 الذي رصد بنموذج رقم PRS-A0 وأيضاً هاتف Black Shark 4 Pro الذي رصد بنموذج رقم KSR-A0.

من جانب أخر لم تكشف Black Shark عن تفاصيل دقيقة حول الإصدارات الجديدة حتى الآن، إلا أن إعلان تشويقي سابق من الشركة كشف عن أن هواتف Black Shark 4 تأتي بقدرة بطارية 4500 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما أكد إعلان تشويقي أخر على أن هاتف Black Shark 4 Pro يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

كما كُشِف عن تسريبات مصورة للإصدار الرئيسي في قاعدة بيانات TENAA، حيث ظهر الهاتف بنتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية المميزة بتصميم أفقي، بينما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

أيضاً رصد إصدار PRO في قاعدة بيانات TENAA بحجم شاشة 6.67 إنش، كما ظهر في منصة جوجل بلاي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ايضاً أكدت تسريبات جاءت من قاعدة بيانات AnTuTu على أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 888.

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