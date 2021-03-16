تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط ابل لإطلاق AirPods 3 في الربع الثالث من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد المحلل Ming-Chi Kuo في تقريره الأخير على أن شركة ابل تستعد لإطلاق إصدار الجديد من السماعات اللاسلكية AirPods 3 في الربع الثالث من 2021.

تبدأ عملاق التكنولوجيا الإنتاج الضخم للجيل الثالث من سماعات AirPods اللاسلكية في الربع الثالث من 2021، أي على عكس التسريبات السابقة التي أشار إلى أن ابل تستعد لإطلاق سماعة AirPods 3 في 23 من مارس.

لم تعلن ابل بشكل رسمي حتى الآن على حدث جديد يعقد خلال هذا الشهر، أيضاً وفقاً لتقرير Ming-Chi Kuo الذي نشر مؤخراً على أن السماعة اللاسلكية الجديدة AirPods 3 لن يكشف عنها رسمياً خلال هذا الشهر، لذا إذا صحت التسريبات لإنطلاق مؤتمر لشركة ابل خلال هذا الشهر، فإن السماعة اللاسلكية لن تكون من بين إعلانات الشركة.

من جانب أخر كشفت التسريبات المصورة الحية لسماعة AirPods 3 اللاسلكية عن تصميم يحاكي سماعة الشركة الحالية AirPods Pro إلا أن الإصدار الجديد يختفي فيه رأس السماعة المميز بتصميم من السيليكون، كما تشير التوقعات إلى أن السماعة لن تتضمن ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

يذكر أن شحنات ابل من السماعات اللاسلكية إرتفعت إلى 90 مليون وحدة في 2020، إلا أن توقعات Kuo تشير إلى أن شحنات ابل تتجه إلى الإنخفاض هذا العام إلى 78 مليون وحدة.

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