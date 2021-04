تويتر تتيح استخدام مفتاح الأمان كطريقة 2FA الوحيدة

دبي - يزن راشد - Secure your account (and that alt) with multiple security keys. Now you can enroll and log in with more than one physical key on both mobile and web.



And coming soon: the option to add and use security keys as your only authentication method, without any other methods turned on. — Twitter Support (@TwitterSupport) March 15, 2021 شركة تويتر: إنها تخطط لتحديث مستقبلي يسمح للحسابات التي تدعم المصادقة الثنائية 2FA استخدام مفاتيح الأمان بصفتها طريقة المصادقة الوحيدة مع تعطيل جميع طرق تسجيل الدخول الأخرى.

ويمكنك في الوقت الحالي استخدام مفتاح أمان لتسجيل الدخول إلى حساب تويتر، لكنك تحتاج إلى تمكين طريقة 2FA أخرى، مثل: تطبيق المصادقة أو رموز SMS، كنسخة احتياطية.

وبينما تعد تطبيقات المصادقة، مثل: Google Authenticator أو Authy، أكثر أمانًا من استخدام رموز SMS للمصادقة الثنائية 2FA، فإن مفاتيح الأمان – المفاتيح المادية التي تتصل بالحاسب باستخدام USB أو البلوتوث – هي الطريقة الأكثر أمانًا لحماية الحساب عبر الإنترنت.

ولا يتعين على المستخدمين كتابة رمز يمكن أن يعترضه طرف خارجي ضار، كما لا يتعين على المستخدمين إعطاء تويتر أي معلومات شخصية إضافية، مثل رقم الهاتف، حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

وقالت تويتر أيضًا: إنها تسمح بمفاتيح أمان متعددة عبر حساب واحد، حيث كانت تسمح في السابق بمفتاح واحد فقط لكل حساب، بالإضافة إلى طرق 2FA الأخرى.

وفي شهر ديسمبر، أعلنت تويتر أنها تضيف دعمًا لمفاتيح الأمان للحسابات التي تدعم المصادقة الثنائية 2FA عندما يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بها.

وقالت تويتر: قم بتأمين حسابك باستخدام مفاتيح الأمان المتعددة، ويمكنك الآن التسجيل وتسجيل الدخول بأكثر من مفتاح مادي واحد عبر الهاتف المحمول والويب.

وتعتبر 2FA بمثابة طبقة أمان إضافية لحسابات تويتر تتطلب من المستخدمين استخدام مفتاح أمان أو إدخال رمز بعد إدخال كلمة المرور للمصادقة بنجاح.

ويعمل هذا على التأكد من أن المالك فقط هو من يمكنه تسجيل الدخول وحظر المحاولات الضارة للسيطرة على الحساب عن طريق تخمين كلمة المرور أو إعادة تعيينها.

وبينما تم اختطاف بعض حسابات تويتر المؤثرة في العام الماضي بالرغم من تمكين المصادقة الثنائية 2FA بعد أن تمكن المهاجمون من الوصول إلى أنظمة الإدارة الداخلية، لا يزال يتعين على المستخدمين تشغيل المصادقة الثنائية لتوفير حماية أفضل ضد محاولات القرصنة الأقل تعقيدًا.

ولتشغيل المصادقة الثنائية 2FA عبر حساب تويتر، يجب عليك الانتقال إلى قائمة الحساب، ومن ثم إلى الإعدادات والخصوصية، ومن ثم إلى الأمان والوصول إلى الحساب وتشغيل خيار المصادقة الثنائية.