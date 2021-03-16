موجات الحر والجفاف في أوروبا هي “الأكثر تطرفا” منذ 2000 عام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أظهرت دراسة جديدة إلى أن موجات الجفاف الشديدة وموجات الحر في أوروبا منذ 2014 هي الأكثر تطرفا منذ أكثر من 2000 عام ، حسب ما نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وأوضح الباحثون أن موجات الحر كان لها “عواقب وخيمة”، وتسببت بوفاة الآلاف في وقت مبكر، كما ساهمت بـ”تخريب المحاصيل وإشعال حرائق الغابات”.

كما تسبب انخفاض مستويات الأنهار بعرقلة حركة الملاحة ووقفها أحيانا، وأثر على تبريد محطات الطاقة النووية. وتوقع الباحثون موجات حر وجفاف أكثر في المستقبل.

ووجدت الدراسة أيضا أن الجفاف كان “تدريجيا” خلال الصيف في وسط أوروبا على مدار الألفي عام الماضيين، قبل الارتفاع الأخير. واستبعد الباحثون أن يكون النشاط البركاني أو الدورات الشمسية من أسباب هذا الاتجاه طويل المدى، ويعتقدون أن “التغييرات الطفيفة” في مدار الأرض هي السبب.

وقال البروفيسور أولف بونتغن من جامعة كامبريدج وهو المشرف على الدراسة “نحن على دراية بالصيف الحار والجاف بشكل استثنائي الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية، وتظهر نتائجنا أن ما شهدناه هو أمر غير عادي، وذلك لم يسبق له مثيل منذ 2000 عام”.

وأكد الباحثون أن تغييرات في تيارات الهواء فوق القارة الأوروبية تسببت في الجفاف، وتغير المناخ هو الدافع الأساسي لذلك، وقال بونتغن إن “تغير المناخ يعني أن الظروف القاسية ستصبح أكثر تواترا، مما قد يكون مدمرا للزراعة والنظم البيئية”.

وأوضح البروفيسور مريسلاف ترنكا من مركز “تشيك غلوب للأبحاث في برنو”، وهو عضو في فريق الباحثين إن “الزيادة الحادة في الجفاف كانت مقلقة بشكل خاص للزراعة والغابات، واندثار الغابات غير المسبوق في معظم أنحاء وسط أوروبا يؤكد نتائجنا”.

وحللت الدراسة 147 شجرة بلوط، وخشب البلوط في مباني قديمة مثل الكنائس، وخشب البلوط الذي تم حفظه في “رواسب الأنهار أو طبقات من الحصى”، وبقايا خشب البلوط المستخدم في حفر الآبار.

واستند الباحثون على بيانات “عرض وكثافة الخشب” لتحديد درجة الحرارة. وتم قياس الكربون والأكسجين لمعرفة كمية المياه التي كانت متاحة للأشجار، ومعرفة حالة الجفاف، وأظهرت السجلات أن موجات الجفاف الأوروبية الأخيرة غير مسبوقة.