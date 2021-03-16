تكنولوجيا: Honor تستعد لإطلاق هاتف مميز برقاقة معالج Snapdragon 888 في يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جاءت من الصين مؤخراً على خطط Honor لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية برقاقة معالج Snapdragon 888 خلال شهر يوليو من هذا العام.

تستعد شركة Honor لإطلاق إصدار أخر من سلسلة هواتف Magic خلال الفترة القادمة، حيث أكد مصدر التسريبات على أن إصدار الشركة القادم سيكون من الفئة الرائدة برقاقة Snapdragon 888 من كوالكوم التي قدمت في الإصدارات المميزة هذا العام.

كانت شركة Honor قد قدمت خلال الفترة الماضية سلسلة هواتف View 40، والتي طورت بإشراف من شركة هواوي وقدمت برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus، حيث جاءت الإصدارات بآداء سريع إلا أنها لم تكن من بين الإصدارات المميزة.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن شركة Honor لم تقدم هذا الإصدار بعد إستقلال الشركة عن هواوي بشكل مباشر نتيجة لوجود بعض المناقشات الداخلية في الشركة حول بناء الهاتف برقاقة كوالكوم، حيث كانت المشكلة الأكبر في نقص إنتاج شرائح Snapdragon 888 لجميع الشركات المصنعة للهاتف.

أيضاً نتيجة لنقص إنتاج شرائح الرقاقات جاء قرار Honor لتأجيل إطلاق هاتفها القادم حتى النصف الثاني من عام 2021، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية حل مشكلة إنتاج الرقاقات خلال شهر يوليو.

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