شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة إلغاء الضوضاء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعى تصل لـ Skype.. كيف تستخدمها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت مايكروسوفت أخيرًا ميزة إلغاء الضوضاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعى إلى تطبيق مكالمات الفيديو والصوت الشهير Skype، حيث حصل Skype على العديد من الميزات والتغييرات الجديدة منذ الإغلاق، ومع ذلك، يعد هذا من بين أهم الميزات التى كان يريدها الأشخاص فى ذلك الوقت.

ويتم طرح الميزة حاليًا فى إصدار سطح المكتب من Skype ومن المتوقع أن تصل إلى إصدار الهاتف المحمول لاحقًا، ووفقًا لمايكروسوفت، تم تطوير ميزة إلغاء التشويش فى الأصل لـ Teams وقد أضافوا هذا الآن إلى Skype أيضًا، وتدعى الشركة أن ميزة عزل الضوضاء تعمل على كتم جميع الضوضاء المحيطة الأخرى باستثناء صوت المستخدمين.

كيف تعمل التكنولوجيا؟

وفقًا لمنشور المدونة من قبل مايكروسوفت، فإنها تعمل من خلال تحليل موجز الصوت الخاص بك ثم استخدام الشبكات العصبية العميقة المدربة خصيصًا لتصفية الضوضاء دون التأثير على صوت السماعة.

وفى حين أن خوارزميات منع الضوضاء التقليدية يمكنها معالجة ضوضاء بسيطة ومتسقة مثل ضوضاء المروحة، يمكن لهذه الشبكات العصبية أن تتعلم الفرق بين الكلام والأصوات الأكثر تعقيدًا وغير المتسقة مثل الكتابة على لوحة المفاتيح، وأزمة غلاف الطعام ،والأصوات الأخرى فى الخلفية:

كيفية تمكين إلغاء الضوضاء المستند إلى AI على Skype

- قم بتحديث Skype إلى أحدث إصدار وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت أو Skype.

- الآن، انقر فوق رمز الحساب وتوجه إلى الإعدادات.

- هنا، انقر فوق قسم الصوت والفيديو وابحث عن خيار Noise Cancellation على المستوى الأيمن.

- انقر فوق القائمة المنسدلة "إيقاف" واختر من منخفض ومتوسط ​​وعالى لتشغيل إلغاء الضوضاء فى Skype .