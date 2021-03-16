شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيل المقبل من سماعات AirPods لن يصل قبل شهر سبتمبر من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأسابيع الأخيرة الكثير من الشائعات والتسريبات حول أجهزة آبل القادمة، ومن المتوقع أن يعقد عملاق التكنولوجيا حدثًا عبر الإنترنت فى 23 مارس، حيث إن أحدث تسريب قادم بخصوص خطط أبل يتعلق بالجيل القادم من أبل AirPods، والذى من المحتمل أن يُطلق عليه AirPods 3.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد ادعى المحلل التقنى Ming- Chi Kuo أن شركة أبل لا تفعل ذلك، حيث إن الشركة تخطط لتأجيل إطلاق الجيل التالى من سماعات AirPods حتى الربع الثالث من عام 2021، مما يعنى أنه إذا كانت شركة أبل ستعقد حدث إطلاق منتج فى 23 مارس، فلن يكون من أجل AirPods من الجيل التالي.

وكما يتوقع Kuo أن شركة أبل قد تشهد انخفاضًا فى شحنات سماعات الرأس هذا العام بسبب ارتفاع المنافسة فى هذه الفئة، وأضاف أن عملاق التكنولوجيا قد يخطط أيضًا لعدم تعليق بيع الجيل الثانى من AirPods عند وصول AirPods الجديدة.

وذكر تقرير سابق صادر عن GizmoChina أن AirPods الجديدة ستكون مماثلة لتلك الموجودة فى AirPods Pro، مع جذع صغير وأطراف أذن قابلة للاستبدال، كما قدم تقرير آخر صادر عن موقع 52 Audio أيضًا ادعاءً مماثلاً فيما يتعلق بتصميم سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية.

كما زعمت أن الجيل التالى من AirPods سيحتوى على ميزة إلغاء الضوضاء النشط، وهو شيء جديد بالنسبة للمتغيرات الأساسية فى تشكيلة AirPods، ويعمل إلغاء الضوضاء السلبى لـ AirPods لعام 2019 بشكل جيد فى تصفية الضوضاء المحيطة، لذلك إذا كانت الأجهزة الجديدة مزودة بـ ANC، فيمكنك توقع ارتفاع الأسعار أيضًا.

بالعودة إلى الشائعات الرئيسية مرة أخرى، من المتوقع أن تطلق أبل أجهزة iPad Pro و AirPods و AirTags و أبل TV الجديدة فى 23 مارس 2021.