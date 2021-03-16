شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى؟.. طريقة أخذ "سكرين شوت" على موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بعض الأحيان، ترى شيئًا ما على هاتفك تريد حقًا أن تتذكره - سواء كانت صورة أو رسالة نصية أو عنصرًا تريد شراءه، ومهما كان ما ينبثق على شاشة أيفون، يمكنك بسهولة تصويره فى غضون ثوانٍ للرجوع إليه لاحقًا، وعادةً ما يمكن اخذ لقطة الشاشة على أيفون من خلال الضغط باستمرار على زر الطاقة مع زر الصفحة الرئيسية أو زر رفع الصوت.

كيف أقوم بالتقاط لقطة للشاشة على أيفون؟

تعتمد طريقة التقاط لقطة شاشة على طراز أيفون لديك، فبالنسبة للهاتف المزود بـ face ID - اضغط على الزر الجانبى (السكون / الاستيقاظ) وزر رفع الصوت فى نفس الوقت، ثم حررهما بسرعة.

أما بالنسبة للهاتف المزود بـ touch ID - اضغط على زرى القائمة الرئيسية والزر الجانبى (السكون / الاستيقاظ) فى نفس الوقت، ثم حرر كلا الزرين بسرعة.

أما بالنسبة إلى الهواتف الأقدم التى لا تمتلك بصمة وجه أو بصمة إصبع، فيمكن الضغط باستمرار على زر السكون / الاستيقاظ فى الجانب أو الجزء العلوي، ثم اضغط على زر الصفحة الرئيسية، ويعمل هذا أيضًا على هاتف مزود بـ touch ID،

أو يمكنك استخدام Siri لالتقاط لقطة شاشة، عن طريق تنشيط Siri بالطريقة المعتادة وقول "التقط لقطة شاشة".

كما يمكنك أيضًا التقاط لقطة شاشة بدون استخدام أى أزرار فعلية، باستخدام "زر" اللمس المساعد الافتراضى أو العائم، وللقيام بذلك، قم أولاً بالوصول إلى "الزر العائم" - وهو زر يمكن العثور عليه ضمن إعدادات "إمكانية الوصول" على جهاز أيفون الخاص بك.

ثم قم بتفعيل هذا الزر يجعله "float" على الشاشة، ويفتح لك سلسلة من الشاشات لتختار من بينها، ولفتح هذه السلسلة من الشاشات، ما عليك سوى لمس الزر أو التمرير فوقه، ويمكنك ترك الزر العائم متاحًا طوال الوقت وسحبه بعيدًا عن الطريق عند عدم الحاجة إليه.

ولوضع الزر على شاشتك، انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "إمكانية الوصول"، وضمن "المادى والمحرك"، حدد اللمس المساعد، ولاستخدام الزر، قم بتنشيطه بالضغط بإصبعك عليه، ثم اختر الجهاز، ثم المزيد، ثم لقطة الشاشة.

أين يتم حفظ لقطات الشاشة؟

يتم حفظ لقطات الشاشة تلقائيًا فى ألبوم الكاميرا، وللعثور على لقطات الشاشة الخاصة بك، افتح الصور، ثم الألبومات، ثم لقطات الشاشة، ويمكنك اختيار حفظ لقطة شاشة فى ألبوم الكاميرا أو حفظها مباشرة فى ملفاتك بعد التقاط لقطة الشاشة.

وستظهر صورة صغيرة فى الجزء السفلى من الشاشة لبضع ثوان بعد لقطة الشاشة، حيث يمكن الضغط على هذه الصورة للحصول على قائمة منبثقة حيث يمكنك التعديل أو الحفظ فى الصور أو الملفات أو حذف الصورة.