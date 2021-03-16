شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لقب جديد للملياردير التقنى إيلون ماسك فى تسلا.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة تسلا لقب "Technoking of Tesla" إلى قائمة الألقاب الرسمية للرئيس التنفيذي الملياردير إيلون ماسك، في ملف تنظيمي رسمي عين أيضًا رئيس الشؤون المالية Zachary Kirkhorn "Master of Coin وفقا لما نقلته رويترز.

لم يوضح صانع السيارات الكهربائية أسباب الألقاب الجديدة المشفرة في بيانين قالا أيضًا إن رئيس شركة أوتوموتيف جيروم جيلين قد انتقل إلى منصب رئيس شركة تسلا للشاحنات الثقيلة اعتبارًا من 11 مارس.

في الشهر الماضي، كشفت Tesla أنها اشترت 1.5 مليار دولار من البيتكوين وستقبلها قريبًا كطريقة دفع للسيارات، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.

وأدى الترويج الأخير لـ Musk لـ dogecoin على Twitter أيضًا إلى رفع سعر تلك العملة المشفرة.

وسجلت Bitcoin ارتفاعات جديدة بالقرب من 62000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع لكنها تراجعت حوالي 5 %.