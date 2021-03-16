شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ظهور ماكينات صراف آلى للبتكوين فى بعض ولايات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت ميزة جديدة في متاجر الدخان في مونتانا ومحطات الوقود في كارولينا والوجبات الجاهزة في الزوايا النائية لمدينة نيويورك: جهاز صراف آلي بيتكوين مضاء بإضاءة زاهية، حيث يمكن للعملاء شراء أو بيع العملات الرقمية ، وفي بعض الأحيان استخراج النقود الصعبة وفقا لما نقلته رويترز.

,تضاعفت الآلات بسرعة عبر الولايات المتحدة خلال العام الماضي، مدفوعة بجنون في تداول العملات الرقمية أدى إلى ارتفاع أسعار البيتكوين إلى أكثر من 60 ألف دولار.

قال مسئولون تنفيذيون إن مشغلي الأكشاك مثل CoinFlip و Coin Cloud قاموا بتركيب الآلاف من أجهزة الصراف الآلي، ولم يصل المنافسون إلى مناطق تجوب بعد.

قال مارك شويكيت، مؤسس شركة كواد كوين، الذي سافر إلى مونتانا بعد مسح خريطة أمريكية لصحاري أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين: "لقد افترضت للتو أن هناك طلبًا وأن الناس يريدون عملات البيتكوين في كل مكان".

وخلال رحلة برية استغرقت أسبوعًا، وجد سبعة أماكن لتركيب آلات، بما في ذلك 406 جلاس، وهو متجر في بيلينجز، مونتانا، يبيع التبغ وعصير الفيب والأنابيب الزجاجية الملونة.

واعتبارًا من يناير، كان هناك 28185 جهاز صراف آلي بيتكوين في الولايات المتحدة، وفقا لموقع بحثي مستقل، جاء ما يقرب من 10000 خلال الأشهر الخمسة السابقة.