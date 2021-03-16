شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل يكشف عن جهود جديدة لإعادة تأهيل الملايين من الباحثين عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى محاولة جديدة لإعادة مهارات الملايين فى الوضع الطبيعى الجديد، أعلن ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل وألفابت، عن مبادرات جديدة، بما فى ذلك فتح باب التسجيل للحصول على أحدث الشهادات المهنية، وتوسيع اتحاد أصحاب العمل والأدوات الجديدة لتحسين البحث عن الوظائف.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال بيتشاى إن التسجيل مفتوح الآن للحصول على أحدث شهادات جوجل الوظيفية، فى مجالات تحليلات البيانات وإدارة المشاريع وتصميم تجربة المستخدم (UX).

وقال فى بيان أخير: "نعلن أيضًا عن شهادة مطور Android Associate جديدة، والتى تعد المتعلمين لوظائف ذات مستوى مبتدئ فى تطوير Android، ومع وجود 1.3 مليون وظيفة شاغرة فى هذه المجالات الآن فى الولايات المتحدة، فإن الفرصة كبيرة".

ومع وجود المزيد من الشركات التى تتبنى طرقًا رقمية للعمل، يُقدر أن 50% من جميع الموظفين سيحتاجون إلى إعادة تشكيل المهارات بحلول عام 2025، وقال بيتشاي: "نحن نقدم أيضًا 100000 منحة دراسية لتوزيعها من خلال المنظمات غير الربحية ومجالس تنمية القوى العاملة ومنظمات المجتمع الأخرى".

وانضم أكثر من 130 صاحب عمل إلى اتحاد أرباب العمل فى جوجل، وهم حريصون على توظيف الأشخاص الذين حصلوا على هذه الشهادات، وقال بيتشاى: "نفتح أيضًا طلبات الالتحاق ببرنامج التدريب المهنى من جوجل فى مجالات شهادة التوظيف لدينا بالإضافة إلى بعض المسارات المهنية الأخرى، وسنقوم بتوظيف المئات من المتدربين خلال السنوات القادمة للمشاركة فى التدريب أثناء العمل والتعلم التطبيقي".

وترعى جوجل عالميًا 100،000 منحة دراسية لشهاداتنا المهنية فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وقال بيتشاي: "نحن نعمل أيضًا مع مواقع التوظيف بما فى ذلك Glassdoor و LinkedIn و ZipRecruiter و Snagajob و CareerBuilder وأصحاب العمل فى الولايات المتحدة لجعل متطلبات التعليم والخبرة أكثر وضوحًا فى الوظائف الشاغرة".