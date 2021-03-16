شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف: وضع التصفح الخفى Incognito mode لا يمنع تتبع بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال دعوى قضائية أقيمت ضدها أن "وضع التصفح المتخفي" أو Incognito mode لا يعنى "غير مرئي"، وأن نشاط المستخدم خلال استخدام هذا الوضع للوصول إلى الإنترنت، قد يكون مرئيًا لمواقع الويب التى يزورها، وأى تحليلات أو خدمات إعلانية لجهة خارجية تستخدمها المواقع التى تمت زيارتها، وفقًا لتقرير The Verge.

كما أوضحت جوجل فى بيانها أن "وضع التصفح المتخفى يمنح المستخدمين خيار تصفح الإنترنت دون حفظ النشاط فى المتصفح أو أجهزتهم".

وتعود بداية القصة، عندما قام 3 مستخدمين بإقامة دعوى قضائية ضد جوجل فى إحدى المحاكم الأمريكية، يتهمونها فيها بأنها تتبع المستخدمين حتى فى وضع التصفح المتخفي، فيما حاولت جوجل التخلص من القضية بسهولة، حيث بررت ذلك بأنها اعتقدت أن الأشخاص يعرفون بالفعل المعنى الحقيقى لـ "وضع التصفح المتخفي".

وتتهم الدعوى التى يبلغ تعويضها 5 مليارات دولار شركة جوجل بـ "أعمال تتبع بيانات واسعة النطاق"، وبينما ترى جوجل أن "التصفح المتخفى لا يعنى غير مرئي" وأنه كان ينبغى أن يكون الحس السليم بين مستخدمى كروم، يرفض قاض فى كاليفورنيا رفض الدعوى الجماعية، وفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg.

وأشارت قاضية المقاطعة الأمريكية لوسى كوه إلى أن "جوجل لم تخبر المستخدمين بأن الشركة تشارك فى جمع البيانات المزعوم أثناء وجود المستخدم فى وضع التصفح الخاص"، وتنكر جوجل هذا الادعاء، وأبلغت الشركة فى بيان إلى The Verge أنها "ستدافع عن أنفسها بقوة ضد هذه الادعاءات".

وأوضحت جوجل فى أوراق دفاعها عن نفسها أن "وضع التصفح المتخفي" لا يعنى "غير مرئي" وقال المتحدث باسم جوجل خوسيه كاستانيدا لموقع The Verge: "نعلن بوضوح فى كل مرة تفتح فيها علامة تبويب جديدة للتصفح المتخفي، قد تتمكن مواقع الويب من جمع معلومات حول نشاط التصفح الخاص بك أثناء جلستك".