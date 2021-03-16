شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين نظام watchOS وAndroid Wear والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من التنافس الشديد بين نظام التشغيل أندرويد ونظام التشغيل ios فى سوق الهواتف الذكية، إلا أن الأمر لم يقتصر عند ذلك الحد، فهناك أيضا حرب دائرة بين كل من نظامى التشغيل Apple Watch وAndroid Wear، وفيما يلى نعرض الفارق بين نظامي التشغيل كما يلى:

Android Wear

هو نسخة من نظام تشغيل الهواتف المحمولة أندرويد من جوجل صمم خصيصا لتشغيل الساعات الذكية، وقد تم الإعلان عنه في 18 من قبل ساندر بيتشاي، بالتعاون مع الشركات المصنعة، أسوس Broadcom، HTC، Intel، LG، MediaTek، وموتورولا، Qualcomm وسامسونج، ويدمج أندرويد وير تكنولوجيا المساعد الشخصي Google Now التي تم تكييفها لملائمة الشاشات من حجم صغير جداً.

watchOS

هو نظام التشغيل المحمول لساعة أبل، المطور من قبل شركة أبل وهو يستند على نظام التشغيل آي أو إس، وله العديد من الميزات المماثلة، وقد أطلق النظام في 24 أغسطس 2015، جنبا إلى جنب مع ساعة أبل، وهي الجهاز الوحيد الذي يشغل watchOS، وتسمى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها باسم WatchKit.