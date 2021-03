تعدين عملة Ethereum متاح عبر GeForce RTX 3060

دبي - يزن راشد - نفذت شركة إنفيديا نظامًا خاصًا لتقليل معدل التجزئة لتعدين عملة الإيثيريوم Ethereum عبر سلسلة بطاقات الرسومات GeForce RTX 3060 الجديدة الشهر الماضي.

وكان من المفترض أن يحد هذا النظام من أداء التعدين بنحو 50 في المئة، لكن تقارير متعددة تدعي الآن أن شركات التشفير تجاوزت الحماية.

وكشف موقع PC Watch الياباني للمرة الأولى أن حماية إنفيديا يمكن تجاوزها دون الحاجة إلى تعديل برنامج التشغيل أو BIOS.

وأكد موقع ComputerBase الألماني منذ ذلك الحين تقرير PC Watch، وكشف أن أحدث برنامج تشغيل تجريبي 470.05 من إنفيديا يفتح تلقائيًا الأداء لمعظم مالكي سلسلة بطاقات الرسومات GeForce RTX 3060.

كما دعم (أندرياس شيلينغ) Andreas Schilling، المحرر في موقع Hardwareluxx، هذه النتائج أيضًا.

ويبدو أن برنامج التشغيل التجريبي يفتح أداء تعدين Ethereum عبر مجموعة متنوعة من سلسلة بطاقات الرسومات GeForce RTX 3060، وهو ما لم يكن على الأرجح ما خططت له إنفيديا لبرنامج الاختبار.

وتم تصميم برنامج التشغيل 470.05 للمطورين لاختبار أداء WSL والميزات الجديدة، مثل دعم OpenCL 3.0.

وقامت إنفيديا في الأصل بتقييد أداء التعدين عبر سلسلة بطاقات الرسومات GeForce RTX 3060 في محاولة لتوجيه معدني العملات المشفرة بعيدًا عن هذه البطاقات.

وتقدم إنفيديا معالجًا جديدًا لتعدين العملات المشفرة CMP لمعدني عملة Ethereum بدلاً من ذلك.

ومن المؤكد أن تجاوز برنامج التشغيل التجريبي لقيود تعدين عملة Ethereum يجعل البطاقات أكثر جاذبية لمعدني العملات المشفرة الآن.

وبدت إنفيديا واثقة من قيود البرامج الخاصة بها على أداء التعدين بالنسبة لسلسلة بطاقات الرسومات GeForce RTX 3060.