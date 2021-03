تويتر تحظر الأشخاص الذين ينشرون كلمة Memphis

دبي - يزن راشد - اكتشف مستخدمو منصة تويتر أن مجرد التغريد بكلمة ممفيس Memphis – مدينة في ولاية تينيسي – كان كافيًا لإيقافهم تلقائيًا لمدة 12 ساعة، وشرطًا لحذف التغريدة.

ووفقًا لرسائل الإشراف، فإن القيام بذلك انتهك قواعد تويتر بشأن نشر المعلومات الشخصية، وذلك مع العلم أن مدينة Memphis تضم أكثر من 600000 شخص.

وأكد متحدث باسم تويتر أن الحظر كان خطأ، وقالت الشركة في A number of accounts that Tweeted the word “Memphis” were temporarily limited due to a bug. It’s been fixed and the accounts have now been restored. We’re sorry this happened. — Twitter Support (@TwitterSupport) March 14, 2021 : كانت هناك مشكلة في النظام تؤثر في وقت سابق في الحسابات التي تغرد بكلمة Memphis.

وأضافت: طلبت المشكلة عن طريق الخطأ أن يقوم أصحاب الحساب بحذف تلك التغريدات مع الحد بشكل مؤقت من ميزات الحساب، وتمت الآن إعادة الحسابات المتأثرة إلى وضعها السابق وتم حل هذه المشكلة.

وانتشرت في تلك الفترة أخبار الحظر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التلميحات، وكانت الإشارات إلى كلمة M شائعة، حيث كان رد فعل المستخدمين السؤال حول ما هو الخطأ في قول Memphis قبل تلقي الحظر على الفور.

ولم تشرح تويتر سبب حظر Memphis، لكن بعض المستخدمين تكهنوا بأنها كانت محاولة لمنع مشاركة المعلومات الشخصية لمستخدم معين قد تم إدخالها بشكل غير صحيح.

ولدى الشركة تاريخ في فرض الإشراف عن طريق الخطأ أبعد قليلاً مما هو مقصود، ومن المعروف أن (جاك دورسي) نفسه، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تويتر، قد just setting up my twttr…again (account suspension was an internal mistake) — jack (@jack) November 23, 2016 من الموقع مؤقتًا في عام 2016، بسبب خطأ داخلي.

وفي عام 2018، In the spirit of accountability and transparency: recently we failed our intended impartiality. Our algorithms were unfairly filtering 600,000 accounts, including some members of Congress, from our search auto-complete and latest results. We fixed it. But how did it happen? — jack (@jack) September 5, 2018 دورسي عن تصفية 600 ألف حساب بشكل غير عادل من نتائج البحث، وتطبيق ما يسمى بـ ShadowBan – أو حظر المستخدم دون علمه عن طريق جعل منشوراته وتعليقاته غير مرئية للمستخدمين الآخرين – على المستخدمين، بما في ذلك أعضاء الكونجرس، بناءً على سلوك الحسابات التي كانت تتابعهم.

وقال دورسي في ذلك الوقت: قررنا أن ذلك لم يكن عادلاً، وتم تصحيحه.