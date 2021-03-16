الصين تدعم Xpeng المنافسة لشركة تيسلا

دبي - يزن راشد - حصلت شركة صناعة السيارات الكهربائية الذكية Xpeng على جولة جديدة من الاستثمار من حكومة مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

وقالت الشركة في بيان: إن التمويل البالغ 500 مليون يوان (76.9 مليون دولار) من شركة Guangdong Yuecai Investment Holdings، الذراع الاستثمارية للمقاطعة، يُستخدم لتسريع توسع أعمال الشركة.

ويقع المقر الرئيسي لشركة Xpeng في مدينة قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، وتركز المنطقة على مركبات الطاقة الجديدة والقيادة الذاتية.

ويقع مقر شركة BYD لصناعة السيارات الكهربائية المدعومة من المستثمر (وارن بافيت) Warren Buffett في شنتشن، مركز التكنولوجيا في مقاطعة قوانغدونغ.

وتوجد جميع شركات القيادة المستقلة، مثل: Pony.ai و WeRide و AutoX، في المقاطعة.

وقالت Xpeng في بيان صحفي: إن الاستثمار يساعد في تسريع التحول الإستراتيجي لصناعة السيارات في قوانغدونغ.

ومنذ طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة بقيمة 1.5 مليار دولار في شهر أغسطس، واصلت Xpeng جمع الأموال لتغذية نموها وزيادة الإنتاج ومحاربة المنافسين المحليين وكذلك شركة تيسلا.

وفي شهر سبتمبر، تلقت Xpeng تمويلًا بقيمة 4 مليارات يوان من ذراع حكومة قوانغتشو، فيما حصلت في شهر يناير على خط ائتمان بقيمة 12.8 مليار يوان من البنوك الكبرى المملوكة للدولة.

وتركز الشركة على بناء قاعدتها التصنيعية من خلال مصنعين مملوكين بالكامل أحدهما في تشاوتشينغ والآخر قيد الإنشاء حاليًا في قوانغتشو.

وبعد الارتفاع الكبير في عام 2020، تعرضت أسهم Xpeng لضغوط هذا العام وانخفضت بنحو 18 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه.

وباعت الشركة 2223 سيارة في شهر فبراير، بانخفاض 63 في المئة عن أرقام شهر يناير القياسية عندما سلمت 6015 وحدة، لكنها شكلت في الوقت نفسه زيادة بنسبة 1281 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع شهر فبراير 2020.

وكانت Model 3 و Model Y التابعتان لشركة تيسلا من بين أفضل السيارات من حيث المبيعات في الصين في شهر فبراير، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية.

وحققت Xpeng إنجازًا كبيرًا واحتفلت بتسليم السيارة الكهربائية رقم 50000، وتتمركز جميع المبيعات تقريبًا في الصين، وذلك بالرغم من أن الشركة سلمت في الأشهر الأخيرة مئات السيارات إلى النرويج أيضًا.

ولدى الشركة في الوقت الحالي نموذجين Xpeng P7 و Xpeng G3، ومن المفترض أن يتم الكشف عن النموذج الثالث التالي في النصف الثاني من هذا العام، على أن يتم إطلاقه في الصين في الربع الرابع.