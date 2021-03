Clubhouse يعلن عن برنامج جديد لمساعدة المبدعين

دبي - يزن راشد - أعلن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Alpha Exploration، (بول دافيسون) Paul Davison، عن أول برنامج لصناع المحتوى لتطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse.

ويساعد برنامج Clubhouse Creator First المضيفين الطموحين والمبدعين عبر المنصة في بناء جماهيرهم، والتواصل مع العلامات التجارية، وربما الأهم من ذلك، تحقيق الدخل من عروضهم.

ويقبل البرنامج ما يصل إلى 20 صانعًا للمحتوى، ويهدف إلى دعمهم وتزويدهم بالموارد التي يحتاجونها، و Today’s Town Hall Updates:

We are launching our first creator accelerator program, Clubhouse Creator First. We are looking to support and equip 20 creators w/ resources they need to bring their ideas and creativity to life. Details and application here: https://t.co/kmKjQvoUBK — Clubhouse (@joinClubhouse) March 14, 2021 Clubhouse الطلبات حتى 31 مارس.

ويمكن للمستخدمين المهتمين الانضمام إلى البرنامج، الذي يطلب بعض البيانات الشخصية وأيضًا نوع المحتوى الذي تنشئه.

ويجب على المبدعين أيضًا إرسال نموذج صوتي مدته 3 دقائق لعرض يراجعه فريق Clubhouse.

ويحتفل التطبيق بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه في 17 مارس، وقد أدى نجاحه بين جمهور رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون بشكل خاص إلى ظهور العديد من التطبيقات الصوتية المماثلة من منافسين أكبر، بما في ذلك Twitter Spaces الذي تم الإعلان عنه في أواخر العام الماضي، وتطبيق صوتي مشابه يُعتقد أنه قادم من فيسبوك.

وبالرغم من أن Clubhouse لا يزال متاحًا من خلال دعوة فقط ولا يزال غير متاح على أجهزة أندرويد، فقد بلغت قيمته مليار دولار خلال جولة التمويل الأخيرة.

وعلى صعيد متصل، فإن التطبيق أضاف تغييرًا مهمًا في الخصوصية يتعلق بكيفية عمله، إذ لم يعد يتعين على المستخدمين السماح بالوصول إلى قائمة جهات الاتصال لإرسال الدعوات، وهو الأمر الذي كان مطلوبًا في السابق.

كما يمكن للمستخدمين مشاركة رابط للحسابات الشخصية أو الغرف ودعوة مستخدمين جدد إلى المنصة عبر أرقام هواتفهم.

وقال دافيسون: إنه يمكن للمستخدمين التواصل مع الشركة لحذف جهات الاتصال التي تم تحميلها سابقًا، وإن أداة للسماح للمستخدمين بحذف جهات الاتصال قادمة قريبًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يتذكر Clubhouse لغة الغرف التي يميل المستخدمون للانضمام إليها مع تصفية الآخرين.

ويعتبر Clubhouse بمثابة شبكة اجتماعية تعتمد على المحادثات الصوتية بالكامل، ويمكن للمستخدمين إنشاء غرف والانضمام إليها حيث يتحدث العديد من الأشخاص في الوقت الفعلي.

ولا توجد طرق أخرى للتفاعل، ولا يتم تسجيل المحادثات، مما يعني أنه لا يمكنك الاستماع إلى دردشة انتهت.

وعلى عكس إنستاجرام وتيك توك، لا يمكنك التمرير خلال محادثات Clubhouse السابقة لشخص ما، أو معرفة عدد المحادثات التي شارك فيها المستخدم، أو عدد الأشخاص الذين أحبوا الاستماع إليها.