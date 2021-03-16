شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تسجل رقمًا قياسيا باستعادة صاروخ فالكون 9 للمرة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس مجموعة جديدة من أقمار شبكة ستارلينك في وقت مبكر من يوم الأحد 14 مارس 2021، مستخدمة صاروخ فالكون 9 ليكون الصاروخ الأول من أسطول الشركة الذي ينطلق ويهبط تسع مرات، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ صواريخها.

ووضعت الشركة بذلك 60 قمرًا صناعيًا في المدار من شبكة ستارلينك للاتصال بالإنترنت، وانطلق الصاروخ الحامل ذو المرحلتين من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا الساعة 6:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11:01 بتوقيت جرينتش).

وبعد نحو تسع دقائق عادت المرحلة الأولى من الصاروخ وهبطت للمرة التاسعة على متن منصة سبيس إكس الآلية أوف كورس آي ستيل لف يو المتوضعة في المحيط الأطلسي.

ويأتي إطلاق هذه المجموعة بعد أيام قليلة من إطلاق الشركة صاروخ آخر من طراز فالكون 9 من مجمع الإطلاق المجاور في محطة كيب كانافيرال، ونشرت سبيس إكس في كل من هاتين الرحلتين 60 قمرًا اصطناعيًا في المدار من شبكة ستارلينك، لتقترب خطوة أخرى نحو هدفها في الوصول إلى نشر 1440 قمرًا اصطناعيًا في المدار للمرحلة الأولى.