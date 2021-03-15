شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تريد أن يتمكن رواد الفضاء من البقاء على القمر لفترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام صينية رسمية، نقلا عن وو وي رن كبير مصممي برنامج استكشاف القمر قوله إن بلاده تريد أن يتمكن روادها من البقاء على القمر لفترات طويلة يقومون فيها بالدراسات العلمية بمجرد تأسيسها لمحطة أبحاث هناك وفقا لCNBC.
وأعلنت الصين اعتزامها إطلاق سلسلة من المهمات دون رواد خلال هذا العقد بما يشمل إقامة قاعدة آلية تدار عبر الروبوت لاستكشاف القطب الجنوبى للقمر قبل أن تبدأ فى إطلاق مهمات مأهولة للهبوط على سطحه.
وفي الأسبوع الماضى، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم لإقامة محطة أبحاث دولية للقمر دون الإفصاح على جدول زمنى للمشروع.
لكنه أشار إلى أن الصواريخ الصينية ليس لديها حاليا قوة دفع كافية لإرسال رواد فضاء للقمر وأن الصين تهدف إلى تحقيق تقدم كبير في تصميم الصواريخ في الفترة بين عامي 2021 و2025، وأضاف أن مهمة الصين القادمة للقمر ستعود بعينات من القطب الجنوبي.