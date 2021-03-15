شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تريد أن يتمكن رواد الفضاء من البقاء على القمر لفترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام صينية رسمية، نقلا عن وو وي رن كبير مصممي برنامج استكشاف القمر قوله إن بلاده تريد أن يتمكن روادها من البقاء على القمر لفترات طويلة يقومون فيها بالدراسات العلمية بمجرد تأسيسها لمحطة أبحاث هناك وفقا لCNBC.

وأعلنت الصين اعتزامها إطلاق سلسلة من المهمات دون رواد خلال هذا العقد بما يشمل إقامة قاعدة آلية تدار عبر الروبوت لاستكشاف القطب الجنوبى للقمر قبل أن تبدأ فى إطلاق مهمات مأهولة للهبوط على سطحه.

وقال وو وي رن "إذا تم تطبيق مشروع محطة أبحاث القمر بنجاح.. لن تكون الصين بعيدة عن تحقيق عمليات هبوط رواد للفضاء" على سطح القمر.

وفي الأسبوع الماضى، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم لإقامة محطة أبحاث دولية للقمر دون الإفصاح على جدول زمنى للمشروع.

وقال وو "بالمقارنة مع رواد الفضاء الأمريكيين الذين لم يتمكنوا من البقاء سوى لعشرات الساعات بعد الهبوط على القمر، سيبقى رواد الفضاء الصينيون على القمر لفترات أطول من الوقت... ستكون إقامة طويلة الأمد على القمر وليس توقفا مؤقتا".

لكنه أشار إلى أن الصواريخ الصينية ليس لديها حاليا قوة دفع كافية لإرسال رواد فضاء للقمر وأن الصين تهدف إلى تحقيق تقدم كبير في تصميم الصواريخ في الفترة بين عامي 2021 و2025، وأضاف أن مهمة الصين القادمة للقمر ستعود بعينات من القطب الجنوبي.