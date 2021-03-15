منصة “تيلغرام” تستعد لإطلاق نسختها الخاصة من “كلوب هاوس”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 10:26 مساءً - منذ 3 ساعات

تعمل منصة ”تيلغرام“ المنافسة لبرنامج التراسل الفوري الأمريكي واتساب، على إضافة ميزة الغرف الصوتية إلى التطبيق، متبعا نسق شبكة ”كلوب هاوس“ الاجتماعية.

وبحسب تقرير القسم التقني من مجلة ”إنديا توداي“، يتزامن تطوير البرنامج الروسي، مع إضافات مماثلة لتلك التي أعلن عنها بالفعل عدد من مواقع التواصل الشهيرة، مثل تويتر مع خاصية Spaces، كما أعد إنستغرام قبل أيام قليلة نسخته الخاصة لما يسمى بالشبكة الاجتماعية الصوتية.

وكان حساب بوابة WABetaInfo التقنية على تويتر، قد كشف عن الميزة الجديدة التي لم يتم تمكينها في الوقت الحالي، بعد اكتشافها في كود التطبيق.

وسيتمكن المستخدمون من إنشاء ”محادثات صوتية“ عبر حساباتهم الشخصية أو من إحدى قنوات تيلغرام، حيث يمكن الانضمام إلى هذه الغرف من خلال زر الإعدادات أعلى صفحة وصف القناة.

في السياق، يقدم موقع الصور والفيديوهات العالمي ”إنستغرام“ بالفعل خدمات مماثلة لتلك الخاصة بـ ”كلوب هاوس“ على شبكته الاجتماعية، بإنشاء غرف صوتية تسمح حاليا بالبث المباشر لما يصل إلى أربعة أشخاص، ويتم التفاعل فيها بالصوت فقط، بحسب ما كشفه المطور التقني أليساندرو بالوزي في ”لقطات شاشة“ شاركها على حسابه بتويتر.

من جانبه، أعلن تويتر أيضا عن خدمة Spaces sound، منذ ديسمبر، على نظام iOS المقرر إطلاقها في أبريل المقبل، وتتيح Spaces لمستخدمي تويتر إجراء محادثات صوتية مباشرة مع أشخاص آخرين أو مجموعات من الأشخاص.