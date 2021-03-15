محاولة جديدة من “كلوب هاوس” لتهدئة غضب مستخدميه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 10:26 مساءً - منذ 3 ساعات

تسعى شركة “كلوب هاوس” المالكة لتطبيق الدردشة الصوتية الشهير “Clubhouse”، إلى تهدئة مستخدمي التطبيق إثر فضيحة تسجيل الدردشات.

وعلى الرغم من المحاولات المتتالية للشركة، وكان آخرها الإعلان عن إجراء تحقيق فى تسريب دردشات المستخدمين.

ولكن هذا الإعلان لم يأتِ ثماره مما دفع الشركة، اليوم الإثنين، لإجراء محاولة جديدة، حيث أعلنت أنها ستساعد مستخدميها على تحقيق دخل من المنصة الخاصة بالدردشة الصوتية.

وأعلنت الشركة في تغريدة لها عن أول برنامج للمبدعين لتطبيق الدردشة الصوتية، حيث يوفر التطبيق للمستخدمين الموارد ويساعدهم في تحقيق الدخل من أفكارهم.

ويسهم برنامج Clubhouse Creator First المضيفين الطموحين والمبدعين على المنصة في بناء قاعدة جماهيرية والتواصل مع العلامات التجارية وتحقيق الدخل من عروضهم، ومن المقرر أن يقبل البرنامج 20 منشئ محتوى حتى 31 مارس/آذار.

وأوضح التقرير المنشور في موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص أن “كلوب هاوس” يتعامل حاليا مع مشاكل مرتبطة بخصوصية وسرية دردشات مستخدميه الصوتية.

وقال مسؤولو “كلوب هاوس” إنهم بصدد إجراء تحديثات وتغييرات، من شأنها معالجة تلك الشكاوى المرتبطة بتسجيل الدردشات الصوتية من قبل طرف ثالث.

ومن المتوقع أن يتضمن التحديث الجديد على “كلوب هاوس” عدم طلب التطبيق الوصول إلى جهات اتصال الهاتف لدعوة الأشخاص إلى النظام الأساسي بعد الآن، حتى يتمكن التطبيق من طمأنة مستخدميه.

وسيستخدم “كلوب هاوس” بدلا من ذلك إمكانية إضافة رقم الهاتف مباشرة، الذي يرغب في دعوته.

وقال رئيس الشركة المديرة لتطبيق كلوب هاوس، بول دافيدسون، إنه يمكن لكل مستخدم حاليا أن يطلب من الشركة حذف أي جهة اتصال قام بتحميلها فعليا.