شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراءات قانونية صد طرح 5G فى بلغارية بعد اغلاق المزاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة تنظيم الاتصالات في بلغاريا إنها ستعقد اجتماعا للبحث عن سبل لتعزيز النشر التجاري لشبكات الجيل الخامس اللاسلكية بعد أن طعنت شركة الاتصالات فيفاكوم في المحكمة في قرارها بتخصيص ثلاثة تراخيص لشبكات الجيل الخامس وفقا برويترز.

وقررت اللجنة إغلاق مزاد 5G ومنح كل من مشغلي الاتصالات الثلاثة الرئيسيين في البلاد ترخيصًا في نطاق 3.6 جيجا هرتز دون منافسة بعد مراجعة طلباتهم لهذه العملية.

وأظهرت مذكرة قضائية أن شركة الاتصالات الرائدة في بلغاريا Vivacom، التي تسيطر عليها المجموعة المتحدة، بدأت إجراءات قانونية ضد الطريقة التي تم بها منح التراخيص، قد تستغرق الإجراءات القانونية شهورًا أو حتى سنوات، مما قد يؤخر بشكل خطير تطوير شبكات الجيل الخامس في دولة البلقان.

وقال مسئول باللجنة إنه يتوقع أن تتوصل الهيئة التنظيمية إلى حل، مشيرًا إلى أنه حتى لو أصدرت تراخيص الترددات بحلول نهاية الأسبوع، فلا يمكن تنفيذها قبل أن تحكم محكمة بلغارية في شكوى Vivacom.