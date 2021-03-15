شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Deliveroo تستهدف 1.4 مليار دولار من طرحها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Deliveroo يوم الاثنين إنها تخطط لبيع حوالي مليار جنيه استرليني (1.39 مليار دولار) من الأسهم الجديدة في طرحها العام الأولي المقبل (IPO) ، حيث بدأت تسويق ما يُتوقع أن يكون أكبر إدراج في لندن منذ أكثر من سبع سنوات.

وقالت شركة توصيل الطعام البريطانية، المدعومة من أمازون، إن إدراجها سيشمل أيضًا بيع الأسهم من قبل بعض المساهمين الحاليين مما قد يؤدي إلى زيادة حجم الصفقة.

ومن المتوقع أن تزيد قيمة الصفقة الشركة من 7 مليارات دولار، بناءً على جولة تمويل خاصة اكتملت في يناير، مما يجعلها أكبر طرح عام أولي في لندن من حيث القيمة السوقية منذ رويال ميل في أكتوبر 2013.

أكدت Deliveroo أنها ستمتلك فئتين من الأسهم ، حيث سيكون المؤسس والرئيس التنفيذي Will Shu هو المالك الوحيد لأسهم "الفئة B" التي ستمنح كل سهم من أسهمه 20 صوتًا، بينما ستحمل جميع الأسهم الأخرى صوتًا واحدًا.

ومن المقرر أن يستمر هذا الترتيب لمدة ثلاث سنوات، والتي قال مصدر مقرب من الصفقة إنها مصممة لحماية Deliveroo من الاستحواذ العدائي.

وتعد هياكل الأسهم ذات الفئة المزدوجة سمة مشتركة لشركات التكنولوجيا المدرجة في الولايات المتحدة، ولكن بعض المستثمرين البريطانيين يثيرون استياءهم لأنها يمكن أن تمنح المديرين التنفيذيين تأثيرًا كبيرًا على أصوات المساهمين بالنسبة إلى أحجام حصصهم.

في الوقت الحالي، لا يمكن أن يكون لدى الشركات المدرجة في لندن هيكل من فئة مزدوجة والوصول إلى مؤشرات FTSE المربحة في نفس الوقت، على الرغم من أنه من المقرر أن يتغير ذلك إذا تم وضع توصيات من مراجعة القوائم الأخيرة.

ويقود كل من Goldman Sachs وJP Morgan الصفقة، في حين أن Bank of America وCiti وJefferies و Numis هم أيضًا جزء من نقابة البنوك التي تدير الصفقة.