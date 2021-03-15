شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المدير المالى لهواوى منج وانزو تمثل أمام محكمة كندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيمثل المدير المالى لشركة هواوي تكنولوجيز المحدودة منج وانزهو أمام محكمة كندية اليوم، حيث تدخل قضية تسليمها للولايات المتحدة مرحلتها الأخيرة من الحجج المؤدية إلى جلسة استماع نهائية في مايو وفقا لما نقلته رويترز.

وتم القبض على منج 49 عامًا، في ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر الدولي بناءً على مذكرة أمريكية بتهمة تضليل HSBC بشأن تعاملات هواوي التجارية في إيران والتسبب في انتهاك البنك للعقوبات الأمريكية، ومنذ ذلك الحين تقاوم القضية من الإقامة الجبرية في فانكوفر وقالت إنها بريئة.

بعد عامين من الإجراءات القانونية، تدخل قضية منج الآن المرحلة الأخيرة التي أدت إلى قرار من مساعد رئيس المحكمة العليا هيذر هولمز في المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية بشأن تسليمها، في انتظار موافقة وزير العدل الفيدرالى.

واعتبارًا من اليوم، ستستمع المحكمة إلى الحجج المتعلقة بمزاعم أن السلطات الكندية والأمريكية ارتكبت أخطاء قانونية أثناء استجواب منغ واعتقالها الأولي، والذي يقول محاموها إنه ينبغي أن يبطل تسليمها، واختتمت شهادة الشهود على هذه الادعاءات في ديسمبر 2020.

وجادل فريق منج سابقًا بأنه يجب رفض التسليم بسبب التدخل السياسى المزعوم من قبل الولايات المتحدة آنذاك، الرئيس دونالد ترامب في قضيتها.

قال ترامب لرويترز في ديسمبر 2018 إنه سيتدخل في القضية إذا كان ذلك يخدم مصالح الأمن القومي أو يساعد في إبرام صفقة تجارية مع الصين.

يؤكد المدعون الكنديون الذين يمثلون الحكومة الفيدرالية أنه تم اتباع الإجراءات المناسبة، لقد جادلوا بأنه الآن بعد أن لم يعد ترامب رئيسًا، فإن تعليقاته أصبحت موضع نقاش، وأن تأثيرها يتم الحكم عليه بشكل أفضل من قبل سياسي، وليس قاضٍ.

وتسببت القضية في جمود العلاقات بين أوتاوا وبكين، بعد فترة وجيزة من اعتقال منج، احتجزت الصين اثنين من الكنديين - مايكل سبافور ومايكل كوفريغ - بتهم التجسس، والتي وصفتها كندا بالانتقام.

ويوم الخميس ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن محاكمة سبافور وكوفريغ ستتم "قريباً"، نقلاً عن مصدر مجهول، تصدر صحيفة "جلوبال تايمز" بيبولز ديلي، الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

ومن المقرر أن تنتهي جلسات الاستماع في مايو، لكن احتمالية تقديم طلبات استئناف من أي من الجانبين تعنى أن القضية قد تستمر لسنوات.