شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: حملة عالمية لمساعدة 50 مليون شخص على تلقى لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك أنهم سيطلقون حملة عالمية للمساعدة فى جعل 50 مليون شخص أقرب خطوة للحصول على لقاح كوفيد- 19، وأضاف أنهم قاموا بالفعل بتوصيل أكثر من 2 مليار شخص لمعلومات كوفيد- 19 الموثوقة.

واستكمل زوكربيرج فى منشور عبر حسابه الرسمى على منصة فيس بوك قائلا:" الآن بعد أن توجهت العديد من الدول نحو التطعيمات لجميع البالغين، نعمل على أدوات لتسهيل حصول الجميع على التطعيم ايضا، فأولا، نحن نطلق أداة تظهر لك متى واين يمكنك الحصول على التطعيم، ونعطيك رابط تحديد موعد".





وقال: "سيكون هذا فى مركز معلومات كوفيد، الذى سنظهر للناس الحق فى آخر الأخبار، لقد راينا بالفعل اشخاصا يستخدمون فيسبوك للعثور على مواعيد للتطعيم، لذا يجب أن يمكن هذا ملايين الأشخاص الآخرين من القيام بنفس الشيء".

وأضاف مؤسس فيس بوك: "ثانيا، سنقوم بجلب مركز معلومات كوفيد إلى انستجرام، وسنعرضه للناس بشكل بارز هناك أيضا، وثالثا، نعمل مع السلطات الصحية والحكومات لتوسيع تواصلها عبر الواتس اب لمساعدة الناس على التسجيل للحصول على اللقاحات".

وأوضح أنه تم بالفعل ارسال اكثر من 3 مليارات رسالة تتعلق بكوفيد من قبل الحكومات والمنظمات غير الربحية والمنظمات الدولية إلى المواطنين من خلال "شات بوت" واتس اب الرسمية، لذلك سيساعد هذا التحديث فى جهود التطعيم أيضا، فيما تظهر البيانات أن اللقاحات آمنة وتعمل، وأنهم أملنا الأفضل فى تجاوز هذا الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية.