شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أزمة جوجل.. يعنى إيه وضع Incognito mode بمتصفح كروم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ الكثير من المستخدمين إلى الاعتماد على وضع التصفح الخفي Incognito mode خلال تصفح الإنترت تصفح الإنترنت لأسباب عديدة، منها: عدم الرغبة في حفظ سجل التصفح، وملفات تعريف الارتباط، وبيانات مواقع الويب، وكذلك المعلومات المختلفة التى تتم مشاركتها خلال تصفح الإنترنت.

إلا أن شركة جوجل كشفت خلال دعوى قضائية أقيمت ضدها أن "وضع التصفح المتخفي" أو Incognito mode لا يعنى "غير مرئي"، وأن نشاط المستخدم خلال استخدام هذا الوضع للوصول إلى الإنترنت، قد يكون مرئيًا لمواقع الويب التى يزورها، وأى تحليلات أو خدمات إعلانية لجهة خارجية تستخدمها المواقع التى تمت زيارتها، وفقًا لتقرير The Verge.





- وضع Incognitoهو الوضع الخفى للتصفح، حيث يقوم بحذف سجل نشاط المستخدم مثل سجل البحث وملفات التعريف "الكوكيز" بمجرد الخروج منه، وهو يعتبر مفيدًا للغاية فى الكثير من الحالات للحفاظ على خصوصية المستخدمين، لكنه فى نفس الوقت يتيح للمستخدم رؤية سجل التصفح الخاص به والمواقع المحفوظة فى الـ Bookmarks وكلمات المرور المحفوظة وملء البيانات الخاصة بك تلقائيًا والإطلاع على إعدادات جوجل كروم وتغييرها.

ويعمل Incognito Mode على الإيقاف المؤقت فقط لعملية تسجيل نشاط التصفح، وهو ما يشمل تاريخ التصفح وكلمات البحث على محركات البحث وغيرها من أنشطة التصفح، ولكن ضمان الحماية والسرية الكاملة يتوقف فعليًا على المواقع التي تتصفحها، فالمواقع التي لا تبدأ ببادئة https على سبيل المثال ليست محميةً بالشكل الكافي، ولا يزال بإمكان مزودي الخدمة والمسؤولين عن الاتصال بشبكات الإنترنت في شركتك الاطلاع على أنشطتك على المتصفح.

ويمكن استخدام هذا الوضع إذا كنت تحاول إخفاء سجل التصفح الخاص بك عن الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة نفسها التي تستخدمها، أو حساب جوجل نفسه الذي تستخدمه، فيمكن في ذلك الوضع استخدام التصفح الخفي.