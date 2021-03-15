تكنولوجيا: إطلاق هاتف POCO X3 Pro بالهند في 30 مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إصدار بعض الملصقات الدعائية التشويقية المتعلقة بالهاتف خلال الأسبوع الماضي، أكدت شركة POCO اليوم موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد X3 Pro في الهند في 30 مارس.

فقد تم اعتماد الهاتف تحت الاسم الرمزي M2012K11AG، وحسبما ورد سوف يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة عالية الدقة بمعدل تحديث 120 هرتز.

كما سيأتي مدعومًا بمعالج Snapdragon 860 المرتقب، مع دعم لشبكة الـ 4G وبطارية بسعة 5200 مللي أمبير. ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بخيارات: 6 جيجابايت + 128 جيجابايت أو 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، واللون الأزرق أو الأسود أو البرونزي.

من المتوقع أن يبدأ سعر POCO X3 Pro من 250 يورو في أوروبا، لذا فمن المتوقع أن يبلغ سعره حوالي 20000 روبية في الهند.

من المفترض أن نعرف المزيد من التفاصيل حول الهاتف في الأيام المقبلة قبل إطلاقه في وقت لاحق من هذا الشهر.

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