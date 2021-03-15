تكنولوجيا: رصد الإصدار العالمي من هاتف شاومي Mi 10s على منصة Google Play Console

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق Mi 10S من شاومي في الصين في 10 مارس من هذا العام. والآن، ظهر الهاتف على منصة Google Play Console مما يعني انه سيتوجه إلى الأسواق العالمية قريبًا.

وتُظهر قائمة Google Play Console أن الهاتف يعمل بنظام Android 11 ويحتوي على شاشة Full HD+، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128/256 جيجابايت ومعالج Snapdragon 888 من كوالكوم.

لقد تم إطلاق الهاتف في الصين بمعالج Snapdragon 870، وهذا يعني أن الإصدار العالمي من Mi 10S مختلف عن الإصدار الصيني من ناحية المعالج، ولكن جميع المواصفات والميزات الأخرى هي نفسها بالإصدارين.

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ودقة 180 × 2340 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز. وتحتوي الشاشة أيضًا على طبقة Gorilla Glass 5.

كما يأتي الهاتف الذكي مزودًا بإعداد رباعي الكاميرا في الخلف مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، كل هذا مع فلاش LED مزدوج. أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 20.

يحتوي الهاتف الذكي على بطارية بسعة 4780 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 33 واط والذي يمكنه شحن البطارية من 0٪ إلى 100٪ في 56 دقيقة فقط. يحتوي Mi 10S أيضًا على دعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 30 واط ودعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط.

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