شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تحاصر المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا بعد انتقادات لمواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيسبوك، التي انتقدها المشرعون والباحثون لسماحها بنشر معلومات مضللة عن اللقاحات على منصاتها، يوم الإثنين، إنها بدأت في إضافة ملصقات على المنشورات التي تناقش سلامة اللقاحات وستقوم قريبًا بتسمية جميع المنشورات حول اللقاحات وفقا لما نقلته رويترز.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في منشور بالمدونة إنها تطلق أيضًا أداة في الولايات المتحدة لتزويد الأشخاص بمعلومات حول مكان الحصول على لقاحات COVID-19 وإضافة منطقة معلومات COVID-19 إلى موقع مشاركة الصور Instagram الخاص بها.

ووفقا لرويترز فقد انتشرت الادعاءات والمؤامرات الكاذبة حول لقاحات فيروس كورونا على منصات التواصل الاجتماعي أثناء الوباء.

ولا يزال موقع Facebook و Instagram، اللذان شددا مؤخرًا من سياساتهما بعد اتباع نهج عدم التدخل في المعلومات المضللة عن اللقاحات، موطنًا لحسابات وصفحات ومجموعات كبيرة تروج لمزاعم كاذبة حول اللقطات ويمكن العثور عليها بسهولة من خلال عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية.

قال رئيس المنتجات في Facebook ، كريس كوكس، في مقابلة، إن الشركة قد تعاملت مع ادعاءات كاذبة فيروسية "على محمل الجد" لكنه قال إن هناك "منطقة رمادية ضخمة من الأشخاص الذين لديهم مخاوف.. قد يسميها البعض معلومات مضللة وبعضهم الذي قد يسميه الآخرون الشك ".

وأضاف: "أفضل شيء يمكن القيام به في تلك المنطقة الرمادية الضخمة هو مجرد الظهور بمعلومات موثوقة بطريقة مفيدة، والمشاركة في المحادثة والقيام بذلك مع خبراء الصحة".

قالت الشركة إنها كانت تضع علامات على منشورات Facebook و Instagram التي تناقش سلامة لقاحات COVID-19 بنص يقول إن اللقاحات تخضع لاختبارات السلامة والفعالية قبل الموافقة عليها.

في منشور المدونة ، قالت أيضًا إنه منذ توسيع قائمة الادعاءات الكاذبة المحظورة حول فيروس كورونا واللقاحات في فبراير، قامت بإزالة مليوني قطعة إضافية من المحتوى من Facebook و Instagram، قالت فيسبوك إنها نفذت أيضًا إجراءات مؤقتة بما في ذلك الحد من وصول المحتوى من المستخدمين الذين يشاركون المحتوى الذي وصفه مدققو الحقائق بأنه كاذب بشكل متكرر.