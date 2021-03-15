شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تحاصر المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا بعد انتقادات لمواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لرويترز فقد انتشرت الادعاءات والمؤامرات الكاذبة حول لقاحات فيروس كورونا على منصات التواصل الاجتماعي أثناء الوباء.
قال رئيس المنتجات في Facebook ، كريس كوكس، في مقابلة، إن الشركة قد تعاملت مع ادعاءات كاذبة فيروسية "على محمل الجد" لكنه قال إن هناك "منطقة رمادية ضخمة من الأشخاص الذين لديهم مخاوف.. قد يسميها البعض معلومات مضللة وبعضهم الذي قد يسميه الآخرون الشك ".
وأضاف: "أفضل شيء يمكن القيام به في تلك المنطقة الرمادية الضخمة هو مجرد الظهور بمعلومات موثوقة بطريقة مفيدة، والمشاركة في المحادثة والقيام بذلك مع خبراء الصحة".
قالت الشركة إنها كانت تضع علامات على منشورات Facebook و Instagram التي تناقش سلامة لقاحات COVID-19 بنص يقول إن اللقاحات تخضع لاختبارات السلامة والفعالية قبل الموافقة عليها.
في منشور المدونة ، قالت أيضًا إنه منذ توسيع قائمة الادعاءات الكاذبة المحظورة حول فيروس كورونا واللقاحات في فبراير، قامت بإزالة مليوني قطعة إضافية من المحتوى من Facebook و Instagram، قالت فيسبوك إنها نفذت أيضًا إجراءات مؤقتة بما في ذلك الحد من وصول المحتوى من المستخدمين الذين يشاركون المحتوى الذي وصفه مدققو الحقائق بأنه كاذب بشكل متكرر.