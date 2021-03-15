شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلوب هاوس تعلن عن برنامج لمنشئى المحتوى على منصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بول دافيسون الرئيس التنفيذي لكلوب هاوس، عن أول برنامج لمساعدة منشئي المحتوى بتطبيق الدردشة الصوتية، بأسم Clubhouse Creator First حيث يهدف إلى مساعدة المضيفين الطموحين والمبدعين على المنصة في بناء جماهيرهم والتواصل مع العلامات التجارية وربما الأهم من ذلك تحقيق الدخل من عروضهم، وسيقبل برنامج التسريع 20 منشئ للمحتوى، وسيتلقى Clubhouse الطلبات حتى 31 مارس.

ويحتفل Clubhouse بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه في 17 مارس 2020، حيث حقق نجاحا بشكل خاص بين جمهور Silicon Valley، إلى ظهو العديد من التطبيقات الصوتية المماثلة من المنافسين الكبار، بما في ذلك Twitter Spaces الذي تم الإعلان عنه في أواخر العام الماضى، وتطبيق صوتي مشابه يُعتقد أنه قادم من Facebook.

كما قال دافيسون إن التطبيق أضاف أيضًا بعض ميزات كان المستخدمون يطلبونها، بما في ذلك مشاركة الرابط، كمل لن يتطلب التطبيق أيضًا الوصول إلى جهات اتصال هواتف المستخدمين حاليا، ويمكن للمستخدمين دعوة أشخاص جدد إلى النظام الأساسي مباشرةً باستخدام رقم هاتف الشخص، قال دافيسون إنه يمكن للمستخدمين التواصل مع الشركة لحذف جهات الاتصال التي تم تحميلها مسبقًا، مشيرا أن الشركة ستطلق أداة للسماح للمستخدمين بحذف جهات الاتصال من Clubhouse قريبًا.

وعلى الرغم من أن Clubhouse لا يزال متاحًا بدعوة فقط ولا يزال غير متاح على أجهزة Android، فقد بلغت قيمته مليار دولار خلال جولة التمويل الأخيرة.