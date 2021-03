Epic Games تشوق لظهور اللاعب نيمار في فورتنايت

دبي - يزن راشد - شوقت شركة Epic Games للظهور المحتمل للاعب كرة القدم البرازيلي نيمار في فورتنايت يوم 16 مارس مع وصول Fortnite Season 6.

وذكر موقع Eurogamer الأخبار للمرة الأولى،



3.16.2021. #FortniteSeason6 pic.twitter.com/vP0tZytkaU — Fortnite (@FortniteGame) March 13, 2021 عبر تويتر من حساب Epic Games يظهر قميص نيمار رقم 10 وما يشبه كرة القدم من كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل.

وأعاد نيمار 👀 https://t.co/JFX4mjHj6l — Neymar Jr (@neymarjr) March 13, 2021 الفيديو مع استخدام رمز العيون التعبيرية، وبالرغم من أن هذا ليس تأكيدًا بالضبط، لكنه دليل آخر على أن شيئًا ما على وشك التحضير.

ولا تزال التفاصيل حول كيفية ظهور نيمار بالضبط في فورتنايت نادرة، لكنها قد تأتي في الوقت نفسه الذي يتم فيه إطلاق مهمة اللاعب الفردي Zero Crisis Finale، التي هي محور الفيديو التشويقي.

وتقول فورتنايت: عندما تنطلق في الموسم الجديد للمرة الأولى، تلعب حتى نهاية مهمة العميل جونز في Zero Crisis Finale.

وتهدف مهمة اللاعب الفردي Zero Crisis Finale إلى تسهيل دخول اللاعبين إلى الفصل الثاني من الموسم السادس وإعادة تشكيل الواقع كما نعرفه.

ولم يلعب نيمار – لاعب باريس سان جيرمان والبرازيل – نفسه في لعبة كرة القدم منذ إصابته قبل عدة أشهر، لكنه يعتبر أحد أشهر الرياضيين على هذا الكوكب، وحتى ظهوره العابر قد يساعد في إثارة الاهتمام بلعبة فورتنايت.

وأثبتت الأحداث الحية في فورتنايت أنها تحظى بشعبية كبيرة، مع حفل 2019 الذي أقامه الموسيقي الأمريكي Marshmello وجذب 10 ملايين شخص، والذي كان حدثًا قياسيًا للعبة في ذلك الوقت.

واجتذب أداء لمغني الراب الأمريكي (ترافيس سكوت) Travis Scott في العام الماضي، الذي أقيم أيضًا داخل فورتنايت، أكثر من 12 مليون شخص.

وتعهدت Epic Games في شهر يناير بتقديم 20 مليون دولار للرياضات الإلكترونية في فورتنايت في عام 2021.