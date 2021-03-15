شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: حكومة الهند ستقترح قانون لحظر العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة رويترز عن مسئول حكومي كبير أن حكومة الهند ستقترح قانونًا يحظر العملات المشفرة أو تغريم أى شخص يتداول في البلاد أو حتى يمتلك مثل هذه الأصول الرقمية، في ضربة محتملة لملايين المستثمرين الذين يتراكمون في فئة الأصول الساخنة.

قال المسئول، الذي لديه معرفة مباشرة بالخطة إن مشروع القانون، وهو أحد أكثر السياسات صرامة في العالم ضد العملات المشفرة، من شأنه تجريم حيازة الأصول المشفرة وإصدارها وتعدينها وتداولها ونقلها.

ويتماشى هذا الإجراء مع أجندة الحكومة لشهر يناير التي دعت إلى حظر العملات الافتراضية الخاصة مثل البيتكوين أثناء بناء إطار عمل لعملة رقمية رسمية، لكن التعليقات الحكومية الأخيرة عززت آمال المستثمرين في أن السلطات قد تكون أسهل في السوق المزدهرة.

وبدلاً من ذلك، قال المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه لأن محتويات الفاتورة ليست علنية، إن مشروع القانون سيمنح حاملي العملات المشفرة ما يصل إلى ستة أشهر للتصفية وبعد ذلك سيتم فرض عقوبات.

المسئولون واثقون من تحويل مشروع القانون إلى قانون حيث تتمتع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى بأغلبية مريحة فى البرلمان.

إذا أصبح الحظر قانونًا، فستكون الهند أول اقتصاد رئيسى يجعل الاحتفاظ بالعملات المشفرة غير قانونى. حتى الصين، التى حظرت التعدين والتجارة، لا تعاقب الحيازة، ولم ترد وزارة المالية على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.

وسجلت عملة البيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم، مستوى قياسيًا قياسيًا بلغ 60 ألف دولار، وتضاعفت قيمتها تقريبًا هذا العام مع زيادة قبولها للمدفوعات بدعم من داعمين بارزين مثل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

في الهند، على الرغم من التهديدات الحكومية بالحظر، فإن حجم المعاملات يتضخم ويملك 8 ملايين مستثمر الآن 100 مليار روبية (1.4 مليار دولار) في استثمارات التشفير، وفقًا لتقديرات الصناعة.