شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كلوب هاوس" يساعد مستخدميه في تحقيق دخل من المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة (كلوب هاوس) Clubhouse الأمريكية أنها ستساعد مستخدميها على تحقيق دخل من المنصة الخاصة بالدردشة الصوتية.

وأعلن الرئيس التنفيذي بول دافيسون عن أول برنامج للمبدعين لتطبيق الدردشة الصوتية، حيث يوفر التطبيق للمستخدمين الموارد ويساعدهم في تحقيق الدخل من عروضهم.

ويسهم برنامج Clubhouse Creator First المضيفين الطموحين والمبدعين على المنصة في بناء قاعدة جماهيرية والتواصل مع العلامات التجارية وتحقيق الدخل من عروضهم.

ومن المقرر أن يقبل البرنامج 20 منشئ محتوى حتى 31 مارس.

ويعد "كلوب هاوس" برنامجًا يعبر عن شبكة اجتماعية للتواصل بين الأفراد والجماعات فقط عن طريق الصوت، حيث يسهل إجراء محادثة صوتية مع الأصدقاء مباشرة دون الحاجة إلى الكتابة.