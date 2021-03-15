تكنولوجيا: هواوي تطلق مقطع فيديو ترويجي لسماعة FreeBuds 4i اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة هواوي سماعة FreeBuds 4i اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، واليوم تنطلق السماعة لأسواق أخرى بسعر 111 دولار.

تتوفر سماعة FreeBuds 4i اللاسلكية خلال الفترة القادمة في سوق المملكة المتحدة بتحسينات في البطارية والتصميم مقارنة بسماعة FreeBuds 3، حيث تنطلق السماعة في 23 من مارس باللون الأبيض من السيراميك واللون الأسود الكريستالي، بينما يتوفر اللون الأحمر في منتصف الشهر المقبل.

كما تقدم هواوي عروض عند تسجيل طلبات الحجز المسبق في متاجر الشركة في المملكة المتحدة لشراء سماعة FreeBuds 4i اللاسلكية، حيث تقدم الشركة خصم بقيمة 7 دولارات تقريباً، وسوارة Band 4 مجاناً، حيث بدأ بالفعل الحجز المسبق في المملكة المتحدة.

وتأتي سماعة FreeBuds 4i اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تضم السماعة اللاسلكية نمط يتيح للمستخدم الإستماع للمحيط من حوله، كما تدعم السماعة اللاسلكية عمر شحن يصل إلى 10 ساعات من الإستماع للموسيقى، أو 7.5 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء.

أيضاً تضم كل جهة من السماعة بطارية بقدرة 55mAh، بينما تضم حافظة الشحن بطارية بقدرة 215mAh تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 22 ساعة، كما تدعم السماعة اللاسلكية تقنية البلوتوث 5.2.

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