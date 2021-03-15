شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لليوم الثانى.. بتكوين تتوقف عند 60 الف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت عملة البيتكوين عند حوالي 60 ألف دولار يوم الإثنين، لتأخذ استراحة من أعلى مستوى سجلته في نهاية الأسبوع، حيث يستعد المستثمرون لمخاوف التضخم والإنفاق التحفيزي الأمريكي لدفعها إلى الأعلى وفقا لما نقلته رويترز.

تراجعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى منخفض بلغ 58.956.90 دولارًا في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، متراجعة من أعلى مستوى سجلته يوم السبت عند 61.781.83 دولارًا.

ربما يكون الارتفاع قد تضاءل بسبب تقرير لرويترز يفيد بأن الهند ستواصل فرض حظر على الأصول الرقمية، وسحابة مطيرة لعملة البيتكوين بعد موافقات رفيعة المستوى هذا العام من أمثال إيلون ماسك من تسلا، وجاك دورسي من تويتر، وعمالقة الاستثمار جولدمان ساكس وعمالقة الاستثمار.