شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمان تحجب تطبيق Clubhouse بسبب عدم وجود تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت سلطنة عمان التطبيق الصوتى الأميركى Clubhouse لأنه لم يكن لديه التصريح المناسب، وقالت الهيئة العمانية لتنظيم الاتصالات "يجب أن تحصل طلبات الاتصالات المماثلة على تصريح من الهيئة" وفقا لنا نقلته CNBC.

وشارك العديد من العمانيين لقطات شاشة للتطبيق تظهر "رسالة خطأ" أمس الأحد.

يُذكر أيضًا أنه تم حظر الوصول إلى Clubhouse في الصين الشهر الماضي.

ومن ناحية أخرى، تم إطلاق التطبيق الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له في أوائل عام 2020، وشهد ارتفاع أعداد المستخدمين العالميين بعد أن أجرى الرئيس التنفيذي لشركة Tesla والرئيس التنفيذي لشركة Robinhood مناقشة مفاجئة على المنصة.