علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: "فيس بوك" تضع ملصقات على المنشورات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة "فيس بوك"، عملاق شبكات التواصل الاجتماعى، فى وضع ملصقات على المنشورات المتعلقة بلقاحات .

 

وبدأت منصة "فيس بوك" فى إضافة ملصقات على المنشورات التى تناقش سلامة اللقاحات، كما تطلق أداة فى الولايات المتحدة لتزويد الأشخاص بمعلومات حول مكان الحصول على لقاحات كورونا، وإضافة منطقة معلومات حول كورونا إلى موقع مشاركة الصور "إنستجرام" Instagram.

 

يذكر أن عددًا من المزاعم والمعلومات الكاذبة حول لقاحات فيروس كورونا انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى أثناء الوباء.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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